Le comportement rebelle de Cancelo rapproche la star du FC Barcelone d’un transfert vers Al-Hilal

Selon la presse espagnole, une star du FC Barcelone pourrait rejoindre Al-Hilal lors du prochain mercato estival.

Cancelo, arrivé en prêt d’Al-Hilal lors du mercato d’hiver, souhaite pourtant rester au Barça.

Dans le même temps, Al-Hilal cherche à optimiser son investissement financier, une exigence peu compatible avec la situation économique du club catalan.

Par ailleurs, le plan de retour du parrain se précise : l’Union serait sur le point de trouver un successeur à Conceição.

Selon le quotidien catalan Sport, Marc Casado se rapprocherait de la sortie. Le latéral espagnol, ouvert à un nouveau défi hors du Barça, examine plusieurs offres récentes, dont celle de formations turques, sans pour autant être totalement convaincu.

Selon le quotidien catalan, une idée surprenante émerge en coulisses : le club saoudien Al-Hilal pourrait entrer dans la danse afin de faciliter le maintien de João Cancelo au Barça, via un échange dans lequel Casado figurerait comme monnaie d’échange.

Selon les informations disponibles, la direction blaugrana veut conserver Cancelo mais cherche des solutions financières souples pour alléger le coût de l’opération, ce qui a ouvert la voie à l’hypothèse d’inclure des joueurs comme Casado dans un éventuel accord avec Al-Hilal.

Pour l’instant, le joueur garde toutes les portes ouvertes et prend son temps avant de se décider, tandis que son agent, Jorge Mendes, pilote le dossier et négocie avec les clubs intéressés. Toutes les options restent donc sur la table.



