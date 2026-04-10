« Le comportement de Robin van Persie en dit long sur les problèmes actuels du Feyenoord »

Wim Kieft s’inquiète pour Robin van Persie et Arne Slot. Les deux entraîneurs traversent une période difficile respectivement au Feyenoord et à Liverpool, et l’ancien attaquant ne voit pour l’instant aucune lueur d’espoir à l’horizon.

Mercredi, contre le Paris Saint-Germain (défaite 2-0), Slot a aligné une défense à cinq avec Jérémie Frimpong à droite. « Avant la mi-temps, l’international néerlandais a montré quelques éclats, mais en seconde période il est devenu invisible dans ce système », constate Kieft dans sa chronique pour De Telegraaf.

« Le schéma choisi par Slot n’a pas profité à Liverpool. Il ne correspond pas aux caractéristiques de l’équipe et s’est révélé plus handicapant que bénéfique. Le résultat et la mise en place ont été désastreux. Liverpool a démontré qu’évoluer à cinq défenseurs ne garantit pas une meilleure solidité défensive », constate Kieft, constatant l’échec du plan néerlandais face au PSG.

Kieft dresse aussitôt un parallèle avec la situation de Van Persie, en difficulté à la tête du Feyenoord : « Au Feyenoord aussi, la qualité fait défaut, l’équipe manque de jeu et la confiance est loin d’être au rendez-vous. Les perspectives ne sont pas bonnes pour le choc de l’Eredivisie contre le NEC, troisième au classement. »

Les incertitudes concernant Luciano Valente et Anis Had Moussa n’arrangent rien. « Le fait que Van Persie doive se mettre lui-même sur la pelouse lors des séances d’entraînement en dit long sur les problèmes d’effectif. Mais ce n’est pas non plus la solution pour Feyenoord », assène Kieft.

Kieft observe donc avec pessimisme le déplacement de Feyenoord au Goffert. « À Rotterdam, on se contente d’espérer un réveil de l’attaquant japonais Ayase Ueda, ou que NEC fléchisse sous l’excès de confiance ou la pression de devoir gagner pour conserver sa deuxième place. Mais, au vu du niveau actuel de NEC, je n’anticipe pas ces scénarios de sitôt. »

Le Feyenoord aborde ce match au sommet contre le NEC avec un point d'avance. Plus tôt cette saison, l'équipe de Van Persie s'était inclinée 2-4 face à son rival de Nimègue lors d'un match spectaculaire.