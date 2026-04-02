Le comportement d'Enzo Fernández suscite la colère des joueurs de Chelsea... Son départ serait-il imminent ?

Un article publié ce jeudi a révélé la position des joueurs de Chelsea vis-à-vis de leur coéquipier argentin Enzo Fernández, après ses récentes déclarations en faveur du Real Madrid.

Fernández s'est entretenu avec des influenceurs, qui lui ont demandé où il préférait vivre. Il a répondu : « J'aime beaucoup vivre à Madrid... Ça me rappelle Buenos Aires. »

La star argentine, vainqueur de la Coupe du monde 2022, a rejoint Chelsea en janvier 2023 et est sous contrat jusqu'en 2032.

Selon le journal « The Telegraph », les coéquipiers de l’Argentin lui en veulent à cause de ses derniers agissements. Le dernier exemple en date est son annonce publique de son intention de quitter le club, se proposant ainsi pratiquement au Real Madrid.

Auparavant, sur ESPN, après l'élimination de l'équipe de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain, il avait également émis des doutes quant à son avenir à Chelsea en déclarant : « Je ne sais pas. Il reste encore huit matchs à jouer et la FA Cup. Il y a la Coupe du monde, et après ça, on verra. »

À tout cela s'ajoute la tension qui règne entre Enzo et certains de ses coéquipiers.

Le journal « The Telegraph » indique qu’il s’est disputé violemment avec le gardien Jorgensen lors du match contre le Paris Saint-Germain, et qu’il a fait de même avec d’autres joueurs, les réprimandant ouvertement pendant les matchs.

Malgré tout, la grave crise sportive que traverse Chelsea, qui a également vu l'annonce de pertes record dans l'histoire de la Premier League, pourrait les pousser à accepter le transfert d'Enzo cet été.