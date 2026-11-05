Le Barça se prépare à renforcer son nouvel ascendant dans la capitale madrilène, lorsqu'il se rendra en visiteur de poids chez l'Atlético Madrid, dans un duel décisif pour la tête de la Liga, sur une pelouse qui fut un jour un cauchemar pour les Blaugrana et qui s'est aujourd'hui transformée en théâtre de leurs joies.

En effet, depuis l'installation de l'Atlético dans son nouveau stade, le Wanda Metropolitano, lors de la saison 2017-2018, les rapports de force dans ce duel ont radicalement changé, selon les statistiques du journal espagnol « Sport ».

L'histoire a débuté par deux matchs nuls consécutifs sur le score de 1-1 lors des deux premières saisons, avant que Lionel Messi ne brise la glace en décembre 2019 d'un but libérateur offrant au Barça sa première victoire dans la nouvelle enceinte. Et bien que l'Atlético ait répliqué par une victoire lors des deux saisons suivantes, ce qui s'est produit ensuite a constitué un véritable tournant historique.

Quatre visites, quatre victoires consécutives

Le Barça a complètement renversé la table depuis janvier 2023. Sous la direction de Xavi Hernández, l'équipe est repartie avec une victoire difficile grâce à un but d'Ousmane Dembélé, avant d'enchaîner en mars 2024 par un succès écrasant 3-0 avec des buts de João Félix, Robert Lewandowski et Fermín López.

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Mais la soirée que personne n'oubliera restera celle de mars 2025, sous la direction de Hansi Flick. Alors que le Barça était mené par deux buts d'écart à 20 minutes de la fin, l'équipe a explosé dans une remontada folle qui a renversé le score pour s'imposer 4-2, grâce aux buts de Lewandowski, Ferran Torres, Lamine Yamal et Raphinha, lors de l'un des matchs les plus spectaculaires de la saison.

Et le mauvais sort s'est poursuivi en avril dernier, lorsque Giuliano Simeone a ouvert le score pour l'Atlético, avant que Marcus Rashford ne réplique seulement 3 minutes plus tard, puis que Lewandowski n'apparaisse à la 87e minute pour inscrire le but de la victoire libératrice 2-1.

La Coupe et la Ligue des champions, un autre visage de la rivalité

Malgré la domination du Barça en championnat au Metropolitano, les confrontations à élimination directe ont offert des scénarios différents.

En demi-finale de la Coupe du Roi 2025, les deux équipes ont fait match nul 4-4 lors d'un match aller fou sur la pelouse de Montjuïc, avant que Ferran Torres ne scelle le match retour 1-0 pour le Barça à Madrid.

Et la saison dernière, l'Atlético a pris sa revanche dans la même compétition, en menant 4-0 à l'issue du match aller. Le Barça a bien failli revenir avec un triplé au retour, mais la qualification est allée aux Rojiblancos sur le score cumulé de 4-3.

Quant à la Ligue des champions la saison dernière, l'Atlético s'est imposé 2-0 au Camp Nou, avant que le Barça ne l'emporte 2-1 à Madrid grâce aux buts de Yamal et Torres, mais le but d'Ademola Lookman a empêché la remontée de se concrétiser.

Aujourd'hui, le Barça retrouve le Metropolitano fort du souvenir de 4 victoires consécutives en championnat, mais il sait que la tête du classement est en jeu, et que chaque nouveau chapitre de cette rivalité s'écrit sous une tension extrême.