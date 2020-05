Le communiqué des joueurs d'Eibar : "Nous avons peur"

Alors que la Liga semble sur le point de reprendre, les joueurs d'Eibar ont lancé un appel.

Le football semble être sur le chemin du retour en après que de nouvelles mesures ont été annoncées par la pour que les joueurs retournent à l'entraînement.

Et les joueurs et le personnel d'entraîneurs d' craignent que ce retour ne se produise bientôt. Le club a publié mardi une déclaration expliquant ses préoccupations.

"Nous savons que nous sommes privilégiés et nous aimons nous entraîner et jouer, nous voulons donc jouer", indique le communiqué.

"Mais avant d'être footballeurs, nous sommes des gens. Comme beaucoup dans la société, nous sommes préoccupés par la situation sanitaire. Il est vrai que des millions d'autres travailleurs sont retournés au travail, avec beaucoup moins d'attention et moins de mesures que nous, mais ce n'est pas juste.", peut-on lire.

"Nous avons peur de démarrer une activité qui ne nous permettra pas de respecter la principale recommandation des experts, qui est la distanciation physique. Nous craignons qu'en faisant ce que nous aimons le plus, nous pourrions contracter le virus et infecter nos familles et nos amis.", écrivent encore les joueurs d'Eibar. Des préoccupations légitimes.