À un moment qui attire l'attention, le capitaine portugais Cristiano Ronaldo a choisi de rompre son silence et de dévoiler les détails de sa crise avec le sélectionneur de son pays, Jorge Jesus, quelques jours après avoir quitté le rassemblement de la sélection portugaise sur fond de désaccord entre eux. Mais le plus frappant, c'est que le communiqué de « Don » est tombé le jour même où Lionel Messi se prépare à disputer son dernier match sous le maillot de l'Argentine face au Bénin, lors d'une soirée historique au stade Monumental.

Ce communiqué ouvre la porte à une question intrigante : le choix du moment du communiqué de Ronaldo relève-t-il du hasard, ou le capitaine portugais a-t-il voulu s'octroyer une part de lumière le jour où les regards du monde entier se tournent vers son rival historique ?

Cette fois, Ronaldo ne s'est pas contenté d'un message bref : il a livré sa version complète de ce qui s'est passé avec Jesus, expliquant qu'il existait un accord préalable concernant sa façon de jouer avec la sélection, et qu'il avait eu le sentiment que l'entraîneur n'avait pas respecté ce qui avait été convenu, avant que les choses ne s'enveniment après sa non-participation face à la Norvège, puis l'annonce qu'il ne serait pas titulaire lors du match contre le Danemark, ce qui l'a conduit à quitter le rassemblement. Un épisode survenu il y a environ une semaine et qui a provoqué un vaste tollé dans le football portugais et mondial, avant que Ronaldo ne revienne aujourd'hui expliquer sa position en détail et s'excuse de la manière dont il a quitté l'équipe.

Mais le choix du moment demeure l'aspect le plus intrigant de l'histoire. Car si Ronaldo voulait seulement clarifier la réalité des faits, pourquoi avoir attendu jusqu'à aujourd'hui ? D'autant que la crise liée à son départ du rassemblement du Portugal a commencé fin septembre, tandis que la sélection portugaise a bouclé ses matchs de la trêve internationale et assuré sa qualification pour le prochain tour de la Ligue des nations de l'UEFA sans son capitaine, son dernier match s'étant achevé il y a deux jours.

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Cela pourrait signifier que Ronaldo a eu l'occasion de s'exprimer ces derniers jours, mais qu'il a choisi d'attendre le 6 octobre, un jour qui revêt une importance exceptionnelle pour Messi et le football argentin.

C'est là qu'apparaît une comparaison difficile à ignorer : Messi se prépare à disputer son dernier match avec l'Argentine, face au Bénin, au cœur d'une immense célébration au stade Monumental, devant des dizaines de milliers de spectateurs, au terme d'une carrière internationale qui s'est étendue sur plus de deux décennies et durant laquelle il a été sacré deux fois en Copa América et une fois en Coupe du monde. L'événement était donc depuis un moment appelé à dominer la scène footballistique et médiatique mondiale. Ronaldo a-t-il alors voulu partager la soirée d'adieu de Messi, ne serait-ce que de loin, par un communiqué ramenant son nom à la une de l'actualité le jour même ?

Plus intrigant encore, la rivalité entre Ronaldo et Messi n'a pas été une simple lutte entre deux grands joueurs : elle est demeurée l'une des plus célèbres de l'histoire du football moderne, après que les deux hommes se sont disputé pendant de longues années le Ballon d'or, les titres européens, les records et les succès collectifs, devenant un sujet permanent de comparaison entre deux générations et deux styles de jeu différents. Ainsi, tout événement touchant l'un se répercute souvent sur l'autre, surtout lorsqu'il s'agit d'un moment historique comme la fin de la carrière internationale de Messi, alors que Ronaldo n'a pas lui-même tranché de manière définitive la date de la fin de son aventure avec la sélection portugaise.

Néanmoins, aucune indication directe de la part de Ronaldo ne laisse entendre qu'il a délibérément choisi cette date pour partager la lumière avec Messi. L'affaire reste donc du domaine des interrogations et non des certitudes. Peut-être la star portugaise estimait-elle que le moment était venu de dévoiler sa version, une fois les matchs de sa sélection terminés et la crise apaisée. Et peut-être a-t-elle en même temps voulu ne pas laisser toute la scène à son rival historique lors d'une soirée qui allait connaître l'un des plus grands moments d'adieu du football.

Mais une chose est sûre : le moment choisi pour le communiqué a donné à l'histoire une autre dimension et a rendu la question d'autant plus présente. S'agissait-il d'une simple coïncidence dans un calendrier chargé d'événements, ou Ronaldo a-t-il voulu dire, de manière indirecte, que la soirée de Messi ne serait pas totalement dépourvue de sa présence ?



