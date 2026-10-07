Le long communiqué publié par Cristiano Ronaldo, hier soir mardi, n'a pas réussi à apaiser les tensions au Portugal. Au contraire, il a accentué les divisions autour de la figure historique de la sélection, après qu'il y a dévoilé les détails de son différend avec l'entraîneur Jorge Jesus, à la suite de son départ furieux du rassemblement de la Seleção.

L'affaire Ronaldo continue de faire la une de la presse portugaise, après que le joueur âgé de 41 ans a choisi de publier un long communiqué, s'apparentant à un récit complet, à travers lequel il a tenté de livrer sa version des faits, après avoir débuté sur le banc des remplaçants face à la Norvège, puis effectué des échauffements sans entrer en jeu.

Selon la version de Ronaldo, Jesus serait le responsable de la crise, après que les deux parties s'étaient mises d'accord pour que l'entraîneur apporte des éclaircissements devant les médias au sujet de l'incident, ce qui ne s'est pas produit, aggravant ainsi les différends entre eux.

Le communiqué de Ronaldo a embrasé la crise

Bien que Ronaldo ait affirmé dans son communiqué qu'il ne songeait pas à prendre sa retraite internationale, laissant la porte ouverte à un retour en sélection, sa démarche n'a pas apaisé la controverse. Elle a au contraire contribué à attiser davantage les critiques à son encontre.

Les réactions sur les réseaux sociaux reflètent une forme de tristesse chez une partie du public portugais, qui espérait une fin différente pour la carrière de Ronaldo en sélection, après plus de deux décennies de titres et de souvenirs.

La comparaison avec Lionel Messi a accentué la virulence des critiques, les adieux de la star argentine à la sélection de son pays s'étant déroulés dans une ambiance émouvante et un vaste hommage, au moment où Ronaldo se retrouve, lui, au cœur d'une grave crise avec le staff technique et la Fédération portugaise.

Selon un rapport publié par le réseau « Foot Mercato », la virulence des critiques dans certains médias portugais est allée jusqu'à qualifier le communiqué de Ronaldo de déconnecté de la réalité.

« L'orgueil de Ronaldo a même oublié Eusébio »

Le journal « O Jogo » a été l'un des médias les plus critiques à l'égard de Ronaldo, l'un de ses rédacteurs s'interrogeant sur la manière dont le joueur et son équipe personnelle, composée d'employés du club d'Al-Nassr et d'autres personnes, ont pu penser que le sélectionneur se rendrait en salle de conférence de presse pour lire un communiqué comprenant les huit points évoqués par Ronaldo.

Le rédacteur s'est particulièrement attardé sur le sixième point du communiqué de Ronaldo, dans lequel celui-ci se comparait aux deux légendes Pelé et Maradona.

Il a écrit, critique : « L'orgueil de Ronaldo a même oublié Eusébio. Tout cela n'est qu'une affaire d'orgueil. »

Le rédacteur estime que Ronaldo s'est placé au centre de l'affaire afin de viser Jesus et Pedro Proença, le président de la Fédération portugaise de football, mais il est allé plus loin, considérant que ce qui s'est produit pourrait marquer la fin de la carrière du joueur en sélection.

La sélection portugaise est la grande perdante

Malgré les divisions autour de Ronaldo, un point semble faire consensus au Portugal : la sélection nationale est la grande perdante de cette crise.

L'affaire a jeté une ombre sur le rassemblement de la sélection, à un moment où aucun des coéquipiers de Ronaldo n'est encore sorti pour le défendre ou afficher publiquement son soutien depuis la publication de son communiqué.

Le public portugais est lui aussi divisé sur l'avenir du capitaine de la sélection.

Dans un sondage publié par le journal « A Bola », 71 % des participants estiment que Ronaldo ne pourra pas revenir en sélection, tandis que 6 % l'ont défendu et ont attribué à Jesus la responsabilité de la crise en raison du non-respect de sa promesse, et que 13 % pensent que la solution réside dans une rencontre entre toutes les parties pour mettre fin au différend et revenir au calme.

Ronaldo a aussi ses défenseurs

Mais les critiques n'ont pas été unanimes, Ronaldo bénéficiant encore du soutien de certaines voix médiatiques connues, parmi lesquelles le journaliste espagnol Edu Aguirre et le Britannique Piers Morgan, considérés comme des proches du joueur.

Au Portugal, on peut trouver certains de ses plus fervents défenseurs au sein du journal « Record », appartenant au groupe « Medialivre », dont Ronaldo détient une part de 30 %.

Le journaliste Bernardo Ribeiro a reconnu hier que Ronaldo avait un long chemin à parcourir avant de réparer sa relation avec la Fédération portugaise, mais il s'est montré plus virulent dans sa critique des responsables de la Fédération, les qualifiant d'« imbéciles » influencés par des personnes travaillant avec Jorge Jesus, les accusant également de « ternir la réputation de certains employés de Medialivre ».

Les regards se tournent vers Jorge Jesus

Ronaldo devrait écoper d'une sanction en raison de son départ du rassemblement de la sélection durant la trêve internationale, mais la plus grande question concerne la possibilité de son retour dans les rangs de la sélection au vu de la situation actuelle.

Ronaldo détient le record du nombre de matchs internationaux avec le Portugal, avec un total de 234 rencontres, et il est également en tête de la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection avec 146 buts, ce qui confère à toute décision concernant son avenir avec la Seleção une importance exceptionnelle.

Les regards se tournent désormais vers la prochaine trêve internationale de novembre, où le Portugal accueillera le Danemark le 14 novembre, avant de se déplacer sur la pelouse du pays de Galles le 17 du même mois.

La question la plus importante demeure : Jesus rappellera-t-il de nouveau Ronaldo ?

Le journal « A Bola » a posé la question sans détour, estimant que la controverse actuelle rend légitime l'interrogation sur la possibilité d'une convocation du capitaine du Portugal lors de la prochaine trêve internationale.

Dans le même temps, Jesus sera appelé à livrer sa propre version de la crise, après avoir jusqu'à présent évité d'entrer dans les détails du différend avec Ronaldo.