Le commissaire de la FIGC Giovanni Malago défend Roberto Mancini après la lourde défaite de l’Italie face à la Belgique en Ligue des nations

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L’Italie a subi un sévère retour à la réalité dimanche en Ligue des nations de l’UEFA, avec une lourde défaite 4-1 face à la Belgique. Malgré ce résultat, le commissaire extraordinaire de la FIGC Giovanni Malago s’est empressé de défendre le sélectionneur Roberto Mancini, assurant que la reconstruction de l’équipe nationale allait dans la bonne direction.

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Un nécessaire retour à la réalité pour l’Italie

Le récent faux pas de l’équipe nationale italienne en Ligue des nations a suscité le débat dans toute la péninsule, mais Malago ne se laisse pas déstabiliser. En marge de la cérémonie de la Panchina d’Oro 2026 à Coverciano, il est revenu sur les conséquences de la défaite à Bruxelles, qu’il considère comme une étape essentielle dans le développement du groupe. Selon lui, ce revers rappelle le travail qu’il reste à accomplir pour rivaliser au plus haut niveau international.

« La défaite à Bruxelles est un réveil brutal, mais elle fait aussi partie du parcours. Nous devons garder les pieds sur terre ; ce sont des défaites qui nous apprennent quelque chose », a-t-il déclaré, selon Sky Sport Italia. Au-delà du score, Malago a préféré retenir les points positifs, notamment le lien grandissant entre les supporters et une nouvelle génération de talents. « Nous devons aussi souligner le nombre d’Italiens qui nous suivent ; ils découvrent de nouveaux jeunes qui apparaissent sur la scène internationale », a-t-il ajouté.

Un soutien sans réserve à Roberto Mancini

Invité à évaluer le travail de Mancini au cours de la semaine écoulée, Malago a immédiatement dressé un bilan positif. Malgré la lourde défaite face à la Belgique, il a rappelé la difficulté du groupe pour mettre en perspective la situation de l’équipe. L’Italie conservant sa place en Ligue des nations, Malago estime que les bases de futurs succès sont en train d’être posées, même si le chemin vers les sommets reste long et difficile pour ces jeunes joueurs.

« La note est très bonne. Qui l’aurait dit au début de la phase de groupes ? La Turquie a perdu tous ses matches, mais s’était qualifiée pour la Coupe du monde, en passant même par un groupe très difficile, et elle possède des talents individuels et du potentiel. La France était considérée comme favorite pour la Coupe du monde et, pour beaucoup, elle possède l’effectif le plus fort », a déclaré Malago.

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Le dirigeant de la FIGC défend les progrès face à la Belgique

Le dirigeant de la FIGC a souligné que ce résultat décevant ne devait pas éclipser les progrès accomplis depuis mars. Il a fait remarquer que l’équipe n’avait pas été la « victime expiatoire » que beaucoup imaginaient au début de la phase de groupes. Il a insisté sur la qualité de l’adversaire, rappelant que la Belgique avait figuré régulièrement parmi les trois meilleures équipes du classement mondial pendant des années et qu’elle avait été la seule à marquer contre l’Espagne, championne du monde, lors du dernier tournoi mondial.

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« La Belgique a été au sommet du classement mondial pendant des années et a été la seule équipe à marquer un but contre l’Espagne à la Coupe du monde. Nous avions l’air de victimes expiatoires ; nous restons en Ligue des nations et il y a beaucoup à faire. Mais le parcours a commencé, et il a bien commencé », a-t-il souligné.

Une évolution positive au sein de la FIGC

La discussion à Coverciano a également porté sur la situation interne de la Fédération italienne de football. Malago a réagi à l’annonce selon laquelle Adriano Galliani ne se présenterait pas contre lui à la présidence de la FIGC. Cette évolution semble avoir levé un obstacle important pour Malago et pourrait ouvrir la voie à une élection plus sereine dans les mois à venir, alors que la fédération cherche à stabiliser sa direction.

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Le commissaire s’est dit satisfait de ce changement, qu’il a décrit comme un signal « distensivo », c’est-à-dire apaisant, pour le milieu. « Oui, c’est important et apaisant. Je l’avais imaginé. Ce n’est désormais plus un sujet journalistique ; il n’y aura plus que la dynamique menant aux élections, dans la plus grande sérénité et avec le plus grand fair-play », a expliqué Malago.