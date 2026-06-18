Le commentateur de la NOS lors du match Suisse - Bosnie-Herzégovine se trompe complètement : de nombreux téléspectateurs s'en offusquent

Une fois de plus, un commentateur de la NOS a déçu les téléspectateurs. Lors de la rencontre du groupe B de la Coupe du monde entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine, Frank Wielaard s’est lourdement trompé. Auparavant, Philip Kooke et Jan Roelfs avaient déjà suscité la frustration des amateurs en commettant des erreurs flagrantes lors des matchs de la Coupe du monde.

À la 56^e minute, l’arbitre accorde un corner à la Suisse après que le gardien bosnien Nikola Vasilj a dévié le ballon vers ses propres filets.

L’arbitre João Pinheiro est toutefois revenu sur sa décision, car Dan Ndoye était hors-jeu avant de tenter une reprise de volée acrobatique.

Une séquence trop rapide pour le commentateur, qui a persisté à annoncer un retour aux bancs pour la pause de hydratation. Une confusion remarquée par les téléspectateurs.

« Ce commentateur n’est vraiment pas attentif », peut-on lire dans une réaction largement partagée. « Le commentateur de la NOS pense que la pause de ravitaillement a déjà eu lieu à la 55e minute », ajoute un autre internaute.



































