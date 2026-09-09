Merih Demiral était furieux mardi soir après une défaite d’Al-Ahli. L’adversaire, Al Qadsiah, a publié après le match une photo sur X se moquant du défenseur turc. Une initiative qu’il n’a clairement pas appréciée.

Demiral a gardé un goût amer de la rencontre face à Al Qadsiah. Le défenseur central de 28 ans n’a pas pu empêcher la défaite 3-2 et a dû voir Tijjani Reijnders s’ériger en homme du match chez les adversaires en inscrivant deux buts.

Grâce à cette victoire, Al Qadsiah est désormais co-leader de la Saudi Pro League avec Al-Hilal. La célébration du succès contre Al-Ahli a cependant dégénéré mardi soir.

Le gestionnaire du compte X d’Al Qadsiah a décidé de se moquer de Demiral en publiant une photo du défenseur turc en train de regarder un téléphone. La légende qui l’accompagnait disait : « Comme toujours, vous pouvez retrouver la douleur de la défaite sur son compte. »

Demiral a vu la publication et est ensuite entré furieux dans le vestiaire adverse pour retrouver le gestionnaire d’Al Qadsiah. Demiral aurait exigé des excuses et la suppression de la publication, qui a finalement elle aussi été retirée.

L’ancien défenseur de la Juventus s’est déjà montré mauvais perdant par le passé après des défaites d’Al-Ahli. En avril, il était ainsi furieux après qu’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se soit montré trop fort. Après la rencontre, il a partagé deux photos de sa médaille de la Ligue des champions de l’AFC. « Pour la première fois, ils voient une médaille de Ligue des champions dans leur stade », a-t-il écrit.