Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
xxSaudi

Traduit par

Le coéquipier de Merih Demiral n’apprécie pas la publication moqueuse et fait irruption dans le vestiaire, où se trouve notamment Tijjani Reijnders

Al Ahli
Al Quadisiya
M. Demiral
Saudi Pro League

Merih Demiral était furieux mardi soir après une défaite d’Al-Ahli. L’adversaire, Al Qadsiah, a publié après le match une photo sur X se moquant du défenseur turc. Une initiative qu’il n’a clairement pas appréciée.

Demiral a gardé un goût amer de la rencontre face à Al Qadsiah. Le défenseur central de 28 ans n’a pas pu empêcher la défaite 3-2 et a dû voir Tijjani Reijnders s’ériger en homme du match chez les adversaires en inscrivant deux buts.

Grâce à cette victoire, Al Qadsiah est désormais co-leader de la Saudi Pro League avec Al-Hilal. La célébration du succès contre Al-Ahli a cependant dégénéré mardi soir.

Le gestionnaire du compte X d’Al Qadsiah a décidé de se moquer de Demiral en publiant une photo du défenseur turc en train de regarder un téléphone. La légende qui l’accompagnait disait : « Comme toujours, vous pouvez retrouver la douleur de la défaite sur son compte. »

Demiral a vu la publication et est ensuite entré furieux dans le vestiaire adverse pour retrouver le gestionnaire d’Al Qadsiah. Demiral aurait exigé des excuses et la suppression de la publication, qui a finalement elle aussi été retirée.

L’ancien défenseur de la Juventus s’est déjà montré mauvais perdant par le passé après des défaites d’Al-Ahli. En avril, il était ainsi furieux après qu’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se soit montré trop fort. Après la rencontre, il a partagé deux photos de sa médaille de la Ligue des champions de l’AFC. « Pour la première fois, ils voient une médaille de Ligue des champions dans leur stade », a-t-il écrit.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google