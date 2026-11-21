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L’entraîneur de Fulham, Alvaro Arbeloa, a fermement écarté l’idée d’un départ du capitaine Calvin Bassey vers Manchester United lors du mercato de janvier. Le défenseur très convoité est devenu une cible prioritaire de Mauricio Pochettino, mais Fulham est convaincu de pouvoir le conserver.

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Arbeloa écarte l’intérêt de Manchester United

Arbeloa a balayé sans hésiter les inquiétudes concernant l’avenir de Bassey face à l’intérêt grandissant de Manchester United . Mauricio Pochettino a récemment pris les commandes à Old Trafford et cherche absolument à renforcer une défense perméable lors du mercato de janvier.

Manchester United a encaissé 19 buts en seulement 10 matches, un bilan préoccupant qui pousse le club à cibler le capitaine de Fulham. Arbeloa ne se laisse toutefois pas troubler par les rumeurs de transfert entourant son défenseur vedette.

L’un des meilleurs au monde

L’entraîneur de Fulham n’a pas tardé à couvrir d’éloges l’ancien joueur des Rangers, qu’il place parmi l’élite mondiale. Arbeloa a expliqué qu’il était naturel que les grands clubs suivent un joueur de la qualité de Bassey.

« Pour moi, je vais être très clair. Il est très, très important », a expliqué Arbeloa, cité par Metro. « C’est l’un de mes capitaines. Dès les premiers jours après mon arrivée, j’ai vu à quel point il était bon. Je pense qu’il est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, donc s’il y a autant d’équipes qui veulent Calvin, c’est normal pour moi. »

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Les discussions contractuelles avancent à Fulham

La volonté de Manchester United de recruter rapidement un défenseur central capable de s’imposer coïncide avec la situation contractuelle de Bassey dans l’ouest de Londres. Le contrat du défenseur expire officiellement cet été, mais Fulham dispose d’une option cruciale pour le prolonger de 12 mois supplémentaires. Le club négocie actuellement un tout nouveau contrat avec lui, ce qui mettrait définitivement fin aux espoirs de Pochettino de l’attirer. Arbeloa reste convaincu qu’un accord sera trouvé

« Cela ne m’inquiète pas parce que je suis vraiment très content de Calvin », a ajouté l’entraîneur. « Je pense que Calvin est vraiment heureux ici. Il est très important pour nous. C’est l’un de nos leaders. »

Quelle suite pour Bassey et Fulham ?

À l’approche du mercato de janvier, Manchester United devra probablement chercher ailleurs une solution à sa crise défensive. Pochettino recherche également un nouvel attaquant : les dirigeants d’Old Trafford ont donc beaucoup à faire pour redresser une saison qui tourne mal. Pour Fulham, conserver son capitaine serait un énorme atout dans la poursuite de ses objectifs cette saison. Bassey continuera de diriger la défense de l’équipe d’Arbeloa.