Le co-président de l'UNFP s'inquiète de la mise en place de "lofts" dans les clubs

Plusieurs clubs de Ligue 1 imposent à certains joueurs de s'entraîner à part pour les inciter à trouver une nouvelle équipe.

Plusieurs clubs de Ligue 1 ont mis à part des joueurs depuis le début de l'été, avec l'objectif de faire pression sur eux pour qu'ils s'en aillent pendant le mercato.

Trop de joueurs sous contrat

A Paris notamment ou encore à Marseille, nombreux sont les joueurs dont l'avenir reste en suspens. Une situation qui inquiète Philippe Piat, co-président de l'UNFP, le syndicat des joueurs.

"Un joueur qui est dans un club, qui fait exprès de ne pas jouer, je pense que ça n'existe pas. Quand un joueur on l'accuse d'avoir un mauvais esprit, c'est qu'à l'intérieur du club, on ne le fait pas jouer ou qu'il a des problèmes personnels, et donc il n'est pas à 100%", a-t-il confié sur les ondes de RMC.

"Pourquoi des clubs ont autant de joueurs sous contrat ? Si vous écoutez la DTN, la DNCG, la LFP, tout le monde reconnaît qu'il faut 25 joueurs." Des effectifs à rallonge qui seraient à l'origine de telles situations selon Piat.

"La raison c'est que les clubs veulent faire du trading, prennent un maximum de joueurs et se disent que si jamais il y en a un qui ne jouera pas, le club se dit qu'il trouvera bien un pigeon pour racheter le joueur.

Des stratégies de vente au coeur du problème ?

Les stratégies de vente de joueurs menées par les clubs sont également pointées du doigt pour expliquer une telle situation.

"Le loft ce n'est pas seulement pour des joueurs qui jouent mal ou qui n'ont pas envie, il est aussi là pour des joueurs dont on veut se séparer et que l'on veut envoyer en Turquie ou je ne sais où juste parce qu'on n'a plus envie de les faire jouer", dénonce-t-il encore.

"Et si lui ne part pas, on dit que le club va faire faillite, on lui met la responsabilité sur le dos. En plus on lui dit que s'il ne baisse pas son salaire, on va lui mettre des contraintes."

Dans tous les cas, une fois la période de transferts terminée, tous les joueurs devront être réintégrés au sein de leurs effectifs professionnels et ne pourront plus être mis à l'écart.