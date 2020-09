"Le club veut dire business'' - James vise des trophées à Everton

Les Toffees ont bouclé la signature du Colombien cette semaine et le meneur de jeu pense que le club a des raisons d'être optimiste.

James Rodriguez dit qu'il a été attiré par pour son ambition de remporter des trophées et espère aider à mettre fin à la longue attente du club pour remporter un titre. Le joueur de 29 ans a effectué un mouvement surprise à Goodison Park lundi pour un montant de 22 millions d'euros après être tombé en disgrâce au . Il a remporté de nombreux honneurs par équipe et individuelles, dont deux Ligues des champions, et a été l'une des stars de la 2014 alors que la avait atteint les quarts de finale.

Cela contraste fortement avec les récents exploits d'Everton, le club de la Mersey ayant remporté son dernier trophée majeur il y a 25 ans avec une victoire contre en finale de la . Cependant, avec le duo de milieu de terrain Abdoulaye Doucoure et Allan également recruté, James insiste sur le fait qu'Everton peut réaliser quelque chose de spécial sous Carlo Ancelotti. "Je suis venu ici dans ce grand club pour réaliser de grandes choses", a-t-il déclaré avant le déplacement de dimanche à . "Je pense que le club est sérieux".

"Un club qui veut vraiment que de bonnes choses se produisent. Il a beaucoup d'histoire et c'est un grand nom. Je suis ici pour faire de mon mieux et je pense que nous pouvons le faire ensemble. Il y a beaucoup de gens sérieux dans le club à tous les niveaux qui sont déterminés à réussir, et cela signifiera gagner des trophées. Cela ne se fera pas du jour au lendemain - c'est un projet à long terme. Mais j'ai vu des signes que nous pouvons progresser. Les trophées sont certainement plus qu'une possibilité", a ajouté le Colombien.

Carlo Ancelotti a joué un rôle clé dans la décision de James de rejoindre Everton, le duo ayant travaillé ensemble à Madrid et au . "Il m'a beaucoup influencé. C'est formidable d'être de retour pour avoir à nouveau la chance de travailler avec le manager", a déclaré James. "Nous avons passé une excellente saison ensemble en 2014 et nous nous sommes bien entendus en tant que manager et joueur. Ce fut un si bon choix de retrouver le manager."

Ancelotti vise le top six

Everton a subi une autre campagne décevante la saison dernière, terminant à la 12e place malgré un mini renouveau lorsque Ancelotti a remplacé Marco Silva en décembre. Mais l'entraîneur italien, qui comme James revendique un certain nombre de distinctions majeures, estime qu'il dispose désormais d'une équipe suffisamment forte pour concourir pour une place dans le top six. "L'objectif que nous voulons atteindre est de se battre pour les premières positions en , pour pouvoir atteindre l'Europe pour la saison prochaine. L'objectif est assez clair, nous avons cette envie, cette ambition, et je pense que nous pouvons y parvenir".

"Nos fans veulent un club et une équipe compétitive en Premier League et je pense donc que nous pouvons satisfaire ce désir cette saison et nous allons faire de notre mieux pour cela. Les joueurs arrivés ont compris que nous avons un projet avec une ambition pour l'avenir. C'est aussi la raison pour laquelle ils ont décidé et sont heureux de venir ici et d'être ici maintenant. Ils vont travailler pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour le club", a ajouté l'Italien.

Lorsqu'on lui a demandé si les supporters pouvaient s'attendre à d'autres arrivées avant la fermeture de la fenêtre le mois prochain, Ancelotti a déclaré: "Avec ces trois signatures, nous avons fait un travail fantastique. Le marché sera fermé le 5 octobre. Il y aura des opportunités et nous pouvons les chercher. Mais honnêtement, je suis satisfait de l'équipe en ce moment."