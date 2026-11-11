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La Confédération asiatique de football a tranché la polémique autour du sort de la rencontre reportée entre Al-Nassr saoudien et Al-Wasl émirati, comptant pour la troisième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite, après avoir officiellement annoncé une nouvelle date pour sa tenue.

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La Confédération continentale a fixé au dimanche 27 décembre prochain la date de la rencontre, qui se tiendra au stade « Al-Awwal Park » à Riyad, avec un coup d'envoi prévu à 19 heures, alors que les deux équipes devaient initialement s'affronter le lundi 26 octobre dernier, selon ce qu'a publié le journal Arriyadiyah à la mi-journée de ce mercredi.

La précédente décision de report était intervenue après que la délégation d'Al-Wasl (Émirats arabes unis) n'avait pu se rendre à Riyad pour disputer la rencontre à sa date initiale, dans un contexte de rapports faisant état de difficultés liées aux dispositions du voyage de l'équipe vers le Royaume. Cette décision a suscité des réactions de colère dans les milieux sportifs saoudiens, d'autant que le match devait se dérouler sur le terrain d'Al-Nassr, qui se préparait à accueillir son adversaire en niant l'existence du moindre obstacle, selon ses responsables.

La Fédération saoudienne de football avait alors publié un communiqué à la suite de la décision de report, dans lequel elle affirmait que toutes les conditions et dispositions étaient réunies pour accueillir la délégation d'Al-Wasl de manière normale, en référence à la disponibilité de la partie saoudienne à accueillir le match et à l'absence de tout élément empêchant l'arrivée de l'équipe émiratie et la tenue de la rencontre à la date fixée.

Par la suite, Al-Nassr a entamé ses démarches officielles pour faire la lumière sur les circonstances du report. Le journal saoudien Arriyadiyah a en effet révélé, plus tôt, que le club avait adressé une lettre à la Confédération asiatique de football, dans laquelle il réclamait des éclaircissements sur les raisons ayant motivé la décision de ne pas disputer le match à sa date, tout en fournissant les documents appuyant sa position concernant les dispositions relatives à l'accueil de la délégation de l'équipe émiratie.

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Le club saoudien a joint à sa lettre les documents prouvant qu'il avait obtenu les autorisations d'atterrissage et les approbations officielles nécessaires pour accueillir l'avion d'Al-Wasl à Riyad. Le dossier comprenait également le numéro de vol de l'avion privé que le club émirati avait précédemment communiqué, avant de revenir sur sa décision concernant le voyage vers la capitale saoudienne, selon ce qu'a rapporté le journal.

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La démarche d'Al-Nassr ne s'est pas arrêtée à une demande d'éclaircissements, puisque le club a affirmé son intention de poursuivre toutes les procédures juridiques disponibles, afin de protéger ses droits et de réclamer les points du match, en coordination avec la Fédération saoudienne de football.

Al-Nassr occupe la septième place du classement du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Elite, avec 6 points à son actif, après avoir signé deux victoires pour une défaite. Al-Wasl pointe à la onzième place avec 3 points, après avoir gagné une fois et concédé deux défaites.

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La rencontre de décembre revêt des enjeux compétitifs importants, puisque Al-Nassr a besoin d'engranger de nouveaux points pour consolider sa position dans la course à la qualification, tandis qu'Al-Wasl cherche un résultat susceptible de raviver ses espoirs d'atteindre le tour suivant, alors que la concurrence s'intensifie pour les huit places réservées aux clubs de l'Ouest dans les phases à élimination directe. Et au moment où la date de la rencontre est désormais fixée, la revendication d'Al-Nassr pour ses points demeure d'actualité, dans l'attente de l'issue des démarches qu'il a engagées auprès des instances concernées.

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