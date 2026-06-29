Le club saoudien Al-Hazm s’apprête à recruter la star de l’Al-Ahly égyptien

La direction du club saoudien Al-Hazm a entamé des démarches pour recruter le milieu de terrain tunisien Mohamed Ali Ben Ramadan, actuellement sous contrat avec Al-Ahly (Égypte), lors du mercato estival.

Ces pourparlers font suite à une recommandation directe de l’entraîneur tunisien Jalal Kadri, qui cherche à renforcer son effectif avec des joueurs expérimentés, dotés de qualités techniques et capables de faire la différence à plusieurs postes.

Parallèlement, le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat annonce qu’Al-Hazm a finalisé l’arrivée du latéral gauche international tunisien Mohamed Amine Ben Hamida, attendu dès la saison prochaine.

Âgé de 30 ans, Ben Hamida possède des qualités techniques et physiques remarquables, ainsi qu’une polyvalence tactique lui permettant d’occuper plusieurs postes : il brille au poste d’arrière gauche, mais il peut aussi jouer en tant que défenseur central ou milieu défensif, offrant ainsi au staff technique dirigé par Jalal Al-Qadri des options supplémentaires et des solutions variées pour les compétitions de la nouvelle saison.

Formé au sein de l’Espérance Sportive de Tunis, où il a franchi tous les échelons des équipes de jeunes jusqu’à l’équipe première, il a ensuite peaufiné son expérience lors de deux prêts réussis à l’Olympique de Béja et au Mustakbal de Soliman avant de revenir chez les Sang et Or.

Sur le plan international, il compte de nombreuses sélections avec les « Aigles de Carthage » et a même été titulaire lors de la dernière Coupe du monde 2026.