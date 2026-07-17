Le club de la Renaissance Sportive de Berkane a surpris son monde en diffusant un communiqué officiel au sujet de l’entraîneur Moïne Chaabani et de la sélection tunisienne

Le club marocain de la Renaissance de Berkane a mis fin aux spéculations sur l’avenir de son entraîneur tunisien, Moïne Chaabani. Dans un communiqué officiel publié vendredi matin, le club a confirmé que le technicien avait reçu une offre officielle de la Fédération tunisienne de football pour prendre les rênes de la sélection nationale des « Aigles de Carthage », Une décision qui confirme son retour imminent au pays pour relever l’un des plus grands défis de sa carrière d’entraîneur.

Cette annonce fait suite au limogeage de Sabri Lamouchi par la Fédération tunisienne durant la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, en raison des résultats décevants de la sélection.

Selon nos informations, la FTF devrait officialiser sa nomination dans les prochaines heures, après l’échec des discussions avec le Français Hervé Renard. Ce choix marque le retour d’un sélectionneur local après les passages de Sabri Lamouchi et de Hervé Renard lors de la Coupe du monde 2026.

Dans son communiqué officiel, le club a déclaré : « Le club de Nahda Berkane annonce à ses fidèles supporters et à l’opinion publique sportive que l’entraîneur de l’équipe, M. Maïen Chaabani, a reçu une demande officielle de la Fédération tunisienne de football afin de prendre en charge la direction technique de l’équipe nationale tunisienne. »

Le club a précisé que le technicien est sous contrat jusqu’au 30 juin 2027 et rappelé que la FTF l’avait déjà approché à deux reprises avant que les discussions ne reprennent, pour la troisième fois, en vue de cette nomination.

Le communiqué souligne que la direction du club a fait part de sa pleine compréhension face à la volonté de l’entraîneur de répondre à l’appel de la sélection de son pays, en déclarant : « Consciente de l’importance particulière que revêt la mission de diriger l’équipe nationale et de la portée nationale de l’appel de la patrie, la direction de Nahda Berkane a exprimé sa compréhension de cette demande, en reconnaissance de l’enjeu de cette mission, dans un esprit de fraternité, de respect et de coopération sportive entre le Royaume du Maroc et la République tunisienne, ainsi que de liens privilégiés entre leurs instances footballistiques. »

Le club a salué le parcours de l’entraîneur tunisien au sein de l’équipe, soulignant qu’il y avait laissé une empreinte indéniable tant sur le plan technique qu’au niveau des résultats. Le communiqué précise : « Pendant les deux ans et demi passés à la tête du staff technique, M. Maïn Chaabani a fait preuve d’un grand professionnalisme, d’un engagement constant et d’un profond respect envers le club, ses dirigeants, ses joueurs et ses supporters. Par son travail et ses efforts, il a contribué à des moments marquants et à l’écriture d’une page exceptionnelle de l’histoire de Nahda Berkane. »

La direction du club l’a remercié pour sa contribution et lui a souhaité bonne chance dans ses nouveaux projets, tout en réaffirmant son engagement à préparer la prochaine saison avec sérieux et responsabilité afin d’assurer la continuité du projet sportif. Le club a conclu son communiqué en invitant ses supporters à ne s’informer qu’à partir des pages officielles, tout en affirmant qu’il tiendrait ses supporters au courant de toutes les actualités concernant le club.

Moïne Chaabani possède un palmarès continental déjà solide : il a mené l’Espérance de Tunis à deux titres consécutifs de la Ligue des champions de la CAF en 2018 et 2019, avant de mener le club à un doublé historique : le championnat du Maroc et la Coupe de la Confédération africaine lors de la saison 2024-2025. ce qui fait de lui l’un des principaux candidats à la succession sur le banc de la sélection tunisienne, avec l’espoir de redonner tout son éclat aux « Aigles de Carthage » sur les scènes continentale et internationale.