Le club de Gerard Piqué accède en quatrième division espagnole

Le FC Andorre, club détenu par Gérard Piqué, a assuré ce dimanche sa montée en 4e division espagnole.

Gerard Piqué a perdu samedi soir la finale de la avec son équipe du Barça, en s'inclinant contre Valence. Le chevronné défenseur espagnol a pu toutefois se consoler de ce revers dès ce dimanche. Il a vu le FC Andorre, le club dont il est le propriétaire, monter d'un niveau dans le championnat espagnol.

Les Andorrans se produisaient en cinquième division cette saison. En dominant ce dimanche la formation de Viladecans sur un score sans appel de 3 buts à 0, ils se sont assurés la première place de leur groupe. Et cela leur garantit l'accession à l'issue de l'exercice.

En janvier dernier, le FC Andorre était en mauvais posture puisqu'il comptait un retard de 14 points sur le leader. Au prix d'un brillant redressement et d'un enchainement de bons résultats, les représentants de la Principauté ont réduit progressivement cet écart pour finir devant et valider ainsi la montée. Le réveil spectaculaire amorcé coïncide avec la venue à la tête du club de Piqué.

Le champion du monde 2010 a pris les commandes en effectuant le rachat à travers le groupe Kosmos dont il est l'un des principaux actionnaires. Malgré ses devoirs envers le Barça, il s'est sérieusement engagé et impliqué dans ce projet. Et, aujourd'hui, on voit le résultat, avec peut-être des succès encore plus importants dans le futur.