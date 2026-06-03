Le Go Ahead Eagles a décidé de se séparer immédiatement de son entraîneur Melvin Boel, selon les informations de Voetbal International. Les relations entre le club et le technicien se seraient fortement dégradées en fin de saison dernière.

Arrivé l’été dernier pour succéder à Paul Simonis, entraîneur réputé, Boel n’a pas convaincu. En Ligue Europa Conférence, son équipe a été éliminée malgré une victoire contre Aston Villa, futur champion, et elle a terminé à la douzième place en Eredivisie.

Début février, le car des joueurs avait déjà été pris d’assaut après un match nul contre le FC Volendam (1-1), contraignant l’entraîneur à répondre à des supporters en colère.

« La direction du Go Ahead n’avait pas l’intention de licencier Boel, mais avait déjà annoncé avant la fin de la saison qu’une évaluation approfondie aurait lieu après la dernière journée », écrit VI.

Le média souligne que l’entraîneur a bien atteint « tous les objectifs » fixés cette saison, mais il manquait de soutien en interne. L’évaluation post-saison a aggravé la situation et conduit à cette séparation.

Le favori pour lui succéder est Joseph Oosting, récemment limogé par le Royal Antwerp et ancien entraîneur du FC Twente aux Pays-Bas.