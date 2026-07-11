Le club de Feyenoord vient d'annoncer une nouvelle dramatique concernant le joueur Jordan Bos

Le Feyenoord a annoncé via ses canaux officiels que le défenseur Jordan Bos sera indisponible plusieurs mois en raison d’une grave blessure au genou, survenue lors de la Coupe du monde.

Recruté l’été dernier en provenance du KVC Westerlo pour sept millions d’euros, l’Australien avait impressionné lors de sa première saison à Rotterdam.

Il avait ainsi mérité sa place dans la sélection australienne pour la Coupe du monde. L’Australie avait réussi à se qualifier pour le tour suivant, où elle devait affronter l’Égypte.

Le drame s’est produit lors de cette rencontre : en seconde période, le latéral gauche est resté au sol, tenant son genou.

Le club néerlandais a confirmé que le joueur a été opéré samedi matin et que l’intervention a été un succès, mais il devra tout de même observer plusieurs mois de convalescence.

La saison passée, ce latéral gauche de 23 ans a disputé 36 matchs sous les couleurs de Rotterdam, inscrivant quatre buts et délivrant onze passes décisives.



