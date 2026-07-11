Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

Traduit par

Le club de Feyenoord vient d'annoncer une nouvelle dramatique concernant le joueur Jordan Bos

Feyenoord

Le Feyenoord a annoncé via ses canaux officiels que le défenseur Jordan Bos sera indisponible plusieurs mois en raison d’une grave blessure au genou, survenue lors de la Coupe du monde.

Recruté l’été dernier en provenance du KVC Westerlo pour sept millions d’euros, l’Australien avait impressionné lors de sa première saison à Rotterdam.

Il avait ainsi mérité sa place dans la sélection australienne pour la Coupe du monde. L’Australie avait réussi à se qualifier pour le tour suivant, où elle devait affronter l’Égypte.

Le drame s’est produit lors de cette rencontre : en seconde période, le latéral gauche est resté au sol, tenant son genou.

Le club néerlandais a confirmé que le joueur a été opéré samedi matin et que l’intervention a été un succès, mais il devra tout de même observer plusieurs mois de convalescence.

Jeux d'amitié des clubs
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Charleroi crest
Charleroi
CHA

La saison passée, ce latéral gauche de 23 ans a disputé 36 matchs sous les couleurs de Rotterdam, inscrivant quatre buts et délivrant onze passes décisives.


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google