Bonne nouvelle pour Shaqueel van Persie : l’attaquant de 19 ans du Feyenoord a repris l’entraînement, a annoncé le club rotterdamois vendredi.

Le club a publié sur ses réseaux sociaux une photo du joueur à l’entraînement, accompagnée de la légende : « Bienvenue sur le terrain, Shaqueel. »

Les réactions enthousiastes affluent : « Génial, vas-y mon gars ! », « J’espère le voir rejouer rapidement », ou encore « Ça fait du bien ».

Le jeune avant-centre s’était blessé au genou fin janvier, lors de la rencontre sur la pelouse du Real Betis en Ligue Europa. Sorti sur civière, il avait suscité l’inquiétude d’une rupture des ligaments croisés.

Finalement, les examens ont écarté toute lésion grave et une intervention chirurgicale.

Le club, actuellement deuxième de l’Eredivisie, avait déjà estimé qu’il était « réaliste de penser qu’il pourrait encore jouer quelques minutes cette saison ». Trois rencontres restent au programme : contre Fortuna Sittard (dimanche prochain), face à l’AZ (le 10 mai) et face au PEC Zwolle (le 17 mai).

Les Rotterdamois espèrent conserver leur deuxième place synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Ils comptent actuellement trois points d’avance sur le troisième, le NEC.

Juste avant sa blessure, l’attaquant avait brillé face au Sparta Rotterdam en inscrivant deux beaux buts, dont une retourné acrobatique. Une performance qui n’avait toutefois pas empêché le Feyenoord de s’incliner 3-4 in extremis.