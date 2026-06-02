Le club de Chelsea dévoile son maillot domicile pour la saison 2026-2027, orné de l’emblématique écusson représentant un lion bondissant

Chelsea et Nike ont dévoilé le maillot domicile pour la saison 2026-2027. Il reprend les célèbres détails jaunes des versions précédentes et arbore un écusson club redessiné.

Après une consultation auprès des supporters, l’écusson a été revisité et brodé sur la poitrine. Le bleu vif est rehaussé d’un col et d’une patte de boutonnage, tandis que le lion rampant et le Swoosh Nike brillent en Midwest Gold.

Présent sur l’écusson depuis l’arrivée de Ted Drake il y a 75 saisons, le lion rugissant voit ses griffes mises en avant cette année. Pour dévoiler le maillot, le club a orchestré une campagne mondiale « repéré dans la nature » : apparitions sur des murs, fresques de plage et concerts ont généré un buzz dépassant la simple narration.

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Plutôt qu’un simple lancement classique, la campagne s’est déployée en plusieurs actes culturels « repérés dans la nature », de Londres à Los Angeles en passant par São Paulo et Sydney.

Le golfeur Justin Rose l’a arboré en premier lors du championnat PGA en Pennsylvanie, tandis que Madonna l’a exhibé en réalisant son célèbre « shoulder drop » sur les réseaux sociaux. Au Brésil, devant 30 000 spectateurs lors d’un festival de musique, l’artiste local MC Hariel s’est également produit avec le maillot.

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Autre première pour le club : ce maillot est le premier à intégrer la technologie Aero-FIT de Nike, conçue pour offrir une régulation thermique optimale. Ses tissus canalisent plus du double du flux d’air habituel afin d’assurer des performances de pointe même dans des conditions extrêmes.

Le maillot est d’ores et déjà disponible dans la boutique du Chelsea FC, chez Nike et chez divers autres revendeurs.















