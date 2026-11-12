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L’AC Milan se heurte à la réalité dans sa quête du jeune talent Nicolo Tresoldi. Malgré la volonté affichée de l’attaquant de rejoindre San Siro, le Club Bruges est prêt à se montrer inflexible sur son prix. Le club belge a fixé un montant très élevé pour le joueur après ses performances éclatantes en compétition européenne.

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Un prix élevé pour la cible de l’AC Milan

L’intérêt de longue date de l’AC Milan pour Tresoldi se heurte à un obstacle financier, le Club Bruges ayant fixé, selon certaines informations, le prix du jeune attaquant à la somme vertigineuse de 60 millions d’euros. Le club belge n’est toutefois pas pressé de se séparer de son joueur, dont le contrat actuel court jusqu’au 30 juin 2029.

Selon La Gazzetta dello Sport, Bruges n’envisagera de négociations sérieuses que si son prix minimum est atteint. Si le club italien reste très désireux de recruter Tresoldi, les discussions officielles entre les deux clubs n’ont pas encore commencé à l’approche du mercato hivernal.

Une forme éclatante qui suscite l’intérêt en Europe

La cote de Tresoldi a grimpé en flèche cette saison : il a inscrit 14 buts en seulement 17 matches toutes compétitions confondues, avec pour point d’orgue un remarquable triplé en Ligue des champions lors d’une victoire spectaculaire 4-3 contre l’Inter à San Siro.

Né à Cagliari, l’attaquant possède la double nationalité, ce qui le rend sélectionnable par l’Italie comme par l’Allemagne. S’il représente actuellement l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans, ses origines et ses récentes performances ont fait de lui un nom bien connu dans les milieux de la Serie A.

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Un transfert de rêve à San Siro

Le joueur n’a jamais caché son affection pour l’AC Milan, qu’il a déjà décrit comme sa destination rêvée. Le club occupe actuellement la quatrième place de Serie A avec 24 points, à cinq longueurs du leader, la Lazio.

Tresoldi avait déclaré dans une interview en février dernier : « Milan est un rêve qui me pousse à travailler chaque jour. Je suis vraiment heureux ici, au Club Bruges, mais je sais qu’il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je garde en tête le rêve de jouer à Milan et j’y pense chaque matin au réveil. »

Des succès nationaux et une forme actuelle remarquable

Tresoldi a joué un rôle déterminant dans les récents succès nationaux du Club Bruges, remportant le championnat belge lors de la saison 2025-2026 ainsi que la Supercoupe de Belgique 2025, tout en terminant meilleur buteur du championnat en 2025-2026. Le Club Bruges occupe actuellement la deuxième place de la Pro League belge avec 28 points, à une seule longueur du leader, l’Union Saint-Gilloise.