Le club de Cincinnati s'est rapproché de la conclusion du transfert de l'ancien défenseur de Manchester United, après une période d'immersion et de tests avec la formation américaine plus tôt cette semaine ; la direction du club accélère en effet le pas pour boucler l'affaire et l'enrôler dans le cadre d'un transfert libre.

Selon le journal « The Athletic », la démarche du club américain envers Tyrell Malacia est intervenue après qu'il se soit séparé du défenseur central Matt Miazga, inscrit sur la liste des libérations plus tôt ce mois-ci, ce qui a libéré l'espace nécessaire dans l'effectif pour conclure ce nouveau transfert.

Le même journal avait rapporté que Malacia s'entraînait régulièrement avec le club de la ligue américaine, après son départ des rangs d'Old Trafford cet été, au terme d'une expérience de quatre ans.

Le défenseur néerlandais a disputé 39 matchs avec Manchester United lors de sa première saison, avant que sa carrière ne connaisse un sérieux coup d'arrêt à la suite d'une grave blessure au cartilage du genou, qui l'a éloigné des terrains pendant près de 550 jours.

Malacia a signé son retour le 28 novembre 2024 sous la direction de l'entraîneur Ruben Amorim, disputant quelques matchs avant son transfert en prêt au PSV Eindhoven jusqu'à la fin de la saison 2024-2025.

La saison dernière, le défenseur s'est contenté d'apparaître dans trois matchs comme remplaçant avec Manchester United en Premier League anglaise, pour un total de seulement 15 minutes, avant de quitter officiellement le club à l'issue de son contrat.

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