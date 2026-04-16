Le club amateur IJFC pris de court : la municipalité installe 150 demandeurs d'asile sur le terrain n° 2

Le terrain n° 2 du club amateur IJFC, à IJsselstein (province d’Utrecht), a été désigné sans préavis comme centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile par un conseiller municipal du CDA.

Dans une lettre adressée à ses quelque mille membres, le club a fait part de sa « grande surprise » et affirme n’avoir été associé à aucune phase de la prise de décision.

Le VVIJ, avec qui l’IJFC partage le complexe sportif, n’a pas non plus été prévenu et exprime également son vif inquiétude dans un communiqué.

Contacté par le journal De Telegraaf, le président de l’IJFC, Remco Bloemheuvel, reconnaît l’urgence mais estime que ce site n’est pas le plus adapté.

La municipalité a choisi ce terrain pour installer des centres d’hébergement d’urgence destinés à 150 demandeurs d’asile, pour une durée maximale de six mois, avec un début des travaux prévu fin avril.

« Nous perdons un quart de notre capacité ; aura-t-on encore assez de terrains pour tout le monde ? S’ajoute l’inquiétude générale sur la sécurité des membres, d’autant que le site accueille aussi un accueil extrascolaire en semaine. »

Comme la commune d’IJsselstein « loue » les terrains à l’IJFC, elle peut opter pour cette solution. Le club étudie encore la pertinence d’un recours juridique.

« Ni les clubs du parc sportif ni les riverains n’ont été informés, ce qui est inacceptable. Un manque de transparence qui risque de saper l’adhésion de la population et d’ouvrir la boîte de Pandore », conclut-il.

À IJsselstein, la décision municipale a été mal perçue. Sur Instagram, plusieurs comptes ont été créés pour protester contre l’ouverture d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans le parc des sports. Des images générées par IA circulent aussi, présentant le club-house de l’IJFC comme un salon de thé arabe.



























