Julian Alvarez veut absolument quitter l’Atlético de Madrid pour rejoindre le FC Barcelone. Son entraîneur, Diego Simeone, s’est désormais exprimé clairement sur les velléités de transfert de l’Argentin. En plus de l’agitation autour du transfert imminent de Rodri au FC Barcelone, le bras de fer entre l’Atlético et le Barça au sujet d’Alvarez est le sujet dominant du football espagnol. Les positions des deux cadors se durcissent de plus en plus.

Désormais, l’entraîneur de l’Atlético, Diego Simeone, a pris position sans ambiguïté en marge d’un match amical à Séoul contre Manchester City. « La situation est très claire. Le club a pris une décision que Miguel Angel (Gil Marin, CEO de l’Atlético depuis 2002, ndlr) a très bien expliquée. Nous sommes très heureux avec Julian. Sur le plan sportif, nous allons l’aider afin qu’il continue de grandir, de s’améliorer et qu’il nous redonne ce qu’il nous a donné pendant ces deux années — et c’était énormément », a clairement affirmé l’Argentin.

Le directeur général Gil Marin s’en était pris au Barça fin juin et avait déclaré : « Le Barça nous manque de respect. Ils pensent qu’ils peuvent faire avec nous ce qu’ils veulent. Ils pensent que nous sommes faibles et stupides. Mais en réalité, ils ne font que montrer au monde une manière d’agir qui les définit assez bien. »

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L’Atlético campe sur la clause libératoire de Julian Alvarez

Comme le rapporte le quotidien sportif espagnol Marca, le directeur sportif du Barça, Deco, prépare déjà avec les conseillers d’Alvarez une stratégie ciblée afin de forcer finalement le transfert. Le cœur de cette démarche est que l’attaquant international fasse comprendre aux dirigeants des Colchoneros qu’il ne veut poursuivre sa carrière qu’au Camp Nou.

Selon des informations de Mundo Deportivo, Alvarez prévoit, après ses vacances, de se présenter en personne devant Simeone. Lors d’un entretien en tête à tête, il veut ainsi exposer à son entraîneur et compatriote à quel point son souhait de rejoindre le Barça est urgent.

La direction de l’Atlético reste jusqu’ici insensible à de telles manœuvres et refuse toute négociation. Le club madrilène a jusqu’à présent rejeté avec la même fermeté une offre de 100 millions d’euros des Catalans qu’une proposition du rival local, le Real Madrid, d’un montant de 150 millions d’euros.

À la place, l’Atlético s’accroche obstinément à la clause libératoire fixée contractuellement à 500 millions d’euros — une exigence astronomique qu’aucun des prétendants ne peut assumer de manière réaliste.