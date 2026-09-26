La soirée de Kylian Mbappé n'a pas été parfaite, malgré son but de la victoire pour l'équipe de France face à la Turquie. Le capitaine des Bleus s'est en effet blessé au genou lors de la rencontre qui s'est achevée sur un succès français 1-0, avant de quitter le rassemblement de l'équipe nationale pour rentrer à Madrid, dans un climat d'inquiétude au sein du Real Madrid concernant la durée de son absence, à environ un mois du Clasico face au Barça.

Une photo de Lamine Yamal a fait la une des journaux « As » et « Mundo Deportivo », tandis que l'image de la sélection espagnole dirigée par Luis de la Fuente occupait la première page de « Marca », au moment où la Roja se prépare à disputer un choc face à l'Angleterre au stade de Wembley, samedi soir, dans une revanche de la finale de l'Euro 2024.

Mais malgré l'attention portée par la presse espagnole au match contre l'Angleterre et au retour des champions du monde à la compétition, les médias madrilènes n'ont pas manqué de suivre l'évolution de la blessure de Mbappé, rapidement devenue une source d'inquiétude au sein du club merengue, selon ce qu'a rapporté RMC en France.

Des doutes sur la participation de Mbappé au Clasico

Mbappé s'est blessé au genou gauche en marquant l'unique but de la France face à la Turquie, lors du premier match de Zinédine Zidane avec l'équipe de France, ce qui a confirmé son forfait pour le reste de la trêve internationale.

L'attaquant français doit rentrer directement à Madrid afin de débuter les soins, et sera donc absent des trois prochains matchs de sa sélection : contre la Belgique lundi, puis l'Italie et la Belgique au Stade de France les 2 et 5 octobre.

Le journal « Marca » a fait part de son inquiétude face à la récurrence du problème, rappelant que Mbappé avait souffert la saison dernière de soucis au même genou gauche à deux reprises, et a qualifié ce qui se passe de « virus FIFA » qui poursuit les joueurs des clubs durant les trêves internationales.

Le journal a écrit : « À la fin, il s'est effondré sur la pelouse, les mains sur le visage, laissant les Français et Zizou, et bien sûr les supporters du Real Madrid, le cœur serré. »

Quant au journal « As », il a décrit la scène comme un « supplice » et a de nouveau mis en lumière le genou gauche de l'attaquant du Real Madrid.

Le journal a écrit : « Son genou gauche, encore une fois. Celui qui a fait tant parler la saison dernière. Celui qui a provoqué un véritable séisme après un diagnostic erroné. »

Et d'ajouter : « L'inquiétude règne au Real Madrid. Personne ne parle, tout le monde attend les résultats des examens, mais la tension est manifeste. »

« As » a également évoqué ce qu'il a appelé le « virus FIFA » à Valdebebas, notamment avec l'annonce du forfait, lui aussi, d'Ibrahima Konaté du rassemblement de l'équipe de France en raison d'une entorse au genou droit.

Une seule date s'impose à Madrid

Bien que la durée de l'absence de Mbappé n'ait pas encore été officiellement révélée, la presse madrilène a déjà les yeux rivés sur une date précise : le 25 octobre, celle du Clasico face au Barça.

Le Real Madrid occupe actuellement la deuxième place, à six points du leader de la Liga, ce qui rend la disponibilité de Mbappé pour ce rendez-vous très attendu un sujet de grande préoccupation au sein du club merengue.

Désormais, Madrid attend les résultats des examens médicaux pour connaître l'ampleur de la blessure et la durée de l'absence, avec une seule question qui s'impose : Mbappé pourra-t-il revenir à temps pour disputer le Clasico ?