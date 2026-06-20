Le Brésil a repris la tête du classement historique des meilleures attaques de la Coupe du monde, devançant l’Allemagne de deux buts, dans une rivalité statistique symbolique entre deux géants du football mondial.

Selon la chaîne brésilienne Globo, la Seleção a porté son total à 241 buts dans l’histoire de ses participations à la Coupe du monde, contre 239 pour la Mannschaft, grâce aux réalisations de Matheus Cunha face à Haïti lors de l’édition en cours.

Les Allemands avaient brièvement repris les commandes après leur large victoire 7-1 contre Curaçao, mais la Seleção a finalement récupéré le trône de ce classement historique.

L’Argentine pointe à la troisième place avec 155 buts, devant la France (139) et l’Italie (128), un classement qui souligne encore l’écart considérable entre les cadors et le reste du peloton.

Une rivalité acharnée qui devrait se poursuivre tout au long de la Coupe du monde 2026, les deux formations conservant une puissance offensive redoutable.