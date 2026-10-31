Le Brésilien Éder Militão, défenseur du Real Madrid, est devenu la plus récente victime des cambriolages visant les domiciles des footballeurs, après que sa maison a été dévalisée pendant le Clásico face au Barça, dimanche dernier, les voleurs s'étant emparés de montres et de bijoux estimés à plus de 350 000 euros.

Le journal espagnol El Mundo a rapporté que le cambriolage a eu lieu entre 21 h et 22 h, durant la première mi-temps du match au cours duquel Militão est resté sur le banc des remplaçants, après qu'au moins deux individus ont fait irruption dans l'une des pièces à l'étage de sa maison, située dans le quartier de La Moraleja, alors que plusieurs membres de sa famille regardaient la rencontre au rez-de-chaussée.

Parmi les objets dérobés figuraient une montre Rolex estimée à environ 53 000 euros, une autre de la marque Richard Mille d'une valeur de près de 170 000 euros, ainsi que 3 sacs Chanel d'une valeur d'environ 15 000 euros, des bagues et des bracelets Cartier estimés à près de 25 000 euros, sans oublier d'autres bijoux, bracelets et sacs de voyage, portant la valeur totale du butin à plus de 350 000 euros.

La police s'est rendue sur les lieux accompagnée des agents de sécurité privée de la résidence fermée, après que les habitants n'ont remarqué aucun mouvement suspect pendant les faits. En fouillant la chambre du joueur, ils en ont trouvé le contenu éparpillé, une scène révélant les traces de l'effraction.