Une crise majeure a frappé le club d'Al-Nassr, à quelques heures seulement du Clasico face au rival traditionnel Al-Ahli en Roshn Saudi League.

Al-Nassr se déplacera chez Al-Ahli après-demain jeudi, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la neuvième journée de la Roshn Saudi League.

Le journaliste saoudien Abdelaziz Al-Osaimi a révélé, via son compte personnel sur le site "X", la possibilité d'un report du Clasico, la délégation d'Al-Nassr n'ayant toujours pas quitté la capitale saoudienne Riyad à l'heure actuelle.

Al-Osaimi a précisé qu'Al-Nassr attend de savoir si la rencontre peut être reportée et que, dans le cas contraire, le club sera contraint de se rendre à Djeddah par la route, en raison de la difficulté de voyager par voie aérienne à cause des événements récents que connaît le Royaume d'Arabie saoudite.

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Le journaliste saoudien a toutefois souligné que le club de la capitale souhaitait un report de la rencontre, d'autant qu'il n'a bénéficié d'aucun temps de repos après son match contre les Ouzbeks de Neftchi, lundi dernier, en Ligue des champions d'Asie Elite.

La rencontre s'annonce décisive pour les deux équipes, Al-Nassr cherchant à poursuivre sa course derrière Al-Hilal pour la première place. Le club occupe la troisième position au classement avec 19 points, à deux longueurs du leader et derrière Al-Qadsiah, deuxième, à la différence de buts.

En face, Al-Ahli veut confirmer son redressement en signant une nouvelle victoire qui le relancerait dans la course au titre. Il occupe la sixième place au classement avec 15 points, récoltés grâce à 5 victoires et 3 défaites.