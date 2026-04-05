Le Clásico européen… Que nous dit l'histoire de la confrontation entre le Real Madrid et le Bayern Munich ?

Le Real Madrid se prépare à disputer mardi le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, lorsqu'il accueillera le Bayern Munich au stade Santiago Bernabéu.

Cette confrontation revêt un caractère historique particulier, car il s'agit du plus grand « Clásico » de l'histoire de la Ligue des champions, étant donné qu'il s'agit du match le plus disputé de la compétition continentale, les deux équipes s'étant affrontées à 28 reprises.

Aucune autre confrontation ne s'approche de ce chiffre. Viennent ensuite les rencontres entre le Real Madrid et la Juventus (22 matchs), puis celles entre le Real Madrid et Manchester City, ainsi qu'entre le Milan AC et Barcelone, avec 17 matchs chacune.

Selon le site officiel du Real Madrid, le bilan historique penche légèrement en faveur du club madrilène, qui a inscrit 45 buts et en a encaissé 42, et qui compte 13 victoires contre le Bayern, contre 4 nuls et 11 victoires pour le club bavarois.

Le Real Madrid n'a pas connu la défaite lors de ses 9 derniers matchs contre le Bayern Munich (7 victoires et 2 nuls), et a réussi à éliminer l'équipe allemande lors de leurs 4 dernières rencontres à élimination directe, dont 3 en demi-finale et une en quart de finale, qui se sont toutes soldées par le sacre du Real.

La dernière de ces rencontres s'est déroulée lors du parcours du Real Madrid vers son 15e titre, lorsque Joselu a inscrit deux buts décisifs dans les dernières minutes.

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