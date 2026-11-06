Le Clasico disputé le 27 octobre 2025 en Liga, remporté par le Real Madrid sur le score de 2-1 au stade Santiago-Bernabéu, n'a pas été un simple match conclu par le coup de sifflet de l'arbitre. Il a été un moment qui a révélé ce qui se cachait au sein du vestiaire madrilène.

Un moment où Vinicius Junior est sorti de son rôle face à Xabi Alonso, où les caméras ont enregistré ce que la direction du club n'a pas pu dissimuler.

Et aujourd'hui, à l'approche de l'entrée de Rafael Nadal au conseil d'administration du club madrilène, cette scène refait surface et pose une seule question qui poursuit le Brésilien : que se passerait-il si l'homme qui l'avait mis en garde il y a un an devenait celui-là même qui le juge désormais depuis la direction ?

Dans l'attente de la validation de l'assemblée générale des membres, Rafael Nadal rejoindra le conseil d'administration du Real Madrid. En tant que membre honoraire du club et l'un des plus grands sportifs de l'histoire de l'Espagne, l'ancien joueur de tennis franchira une nouvelle étape dans sa carrière. Mais cette fois, c'est une étape qui semble plus délicate que jamais pour Vinicius.

Un avertissement il y a un an, comme s'il lisait l'avenir

Avec la proposition d'intégration de la légende du tennis à la direction madrilène, sont revenues au premier plan les déclarations faites par Nadal dans l'émission « Universo Valdano » au sujet de l'incident entre Vinicius et Xabi Alonso lors du Clasico contre le Barça.

À l'époque, Nadal avait adressé un avertissement clair à Vinicius concernant son comportement, bien qu'il ait toujours prôné le règlement des choses par le dialogue.

Nadal avait alors déclaré : « L'affaire peut se régler en se parlant, par une compréhension mutuelle. Je pense que Vini a besoin de comprendre qui détient l'autorité et de la respecter, tout comme le club, au vu de ce que représente le fait d'être un joueur du Real Madrid. »

Et d'ajouter : « Je pense qu'il le fait en donnant le meilleur de lui-même au quotidien, et que les comportements qu'il peut avoir, et qui ne sont parfois pas bien accueillis, peuvent être corrigés par le dialogue et par la prise de conscience que certaines choses ont besoin d'être améliorées. »

Des mots qui apparaissaient à l'époque comme un conseil anodin, mais qui sont lus aujourd'hui à Madrid comme une feuille de route de ce que Nadal pourrait faire au sein de la direction : « Pas de complaisance, et aucune protection pour une star au détriment de l'autorité du club. »

Il doit être le premier à vouloir s'améliorer

Nadal a poursuivi : « Il doit être le premier à vouloir explorer la voie de l'amélioration. Quand je l'entends parler dans les interviews, disant qu'il veut s'améliorer dans tous les domaines, il a besoin d'alliés solides, et je suis convaincu que le Real Madrid trouvera les bonnes personnes, et qu'il aura dans son cercle proche des gens pour le conseiller. Le principe de base, c'est la volonté de le faire. »

C'est là que réside le nœud du problème pour Vinicius : l'homme qui va siéger au conseil d'administration ne voit pas dans le Brésilien un simple talent à protéger, mais un joueur qui doit d'abord prouver qu'il veut s'améliorer et qu'il respecte celui qui détient l'autorité.

Un joyau, mais à certaines conditions

Les déclarations de Nadal sont intervenues au moment où la prolongation du contrat du Brésilien était encore en discussion, un accord finalement signé cet été.

Pour Nadal, il était primordial que le club prenne soin du joueur, mais à des conditions claires : « Le Real Madrid possède en Vinicius un joyau précieux dont il ne peut se défaire. Ils doivent protéger ce joyau, indépendamment de ses performances qui peuvent ne pas être populaires à un moment donné. C'est le joyau du club, c'est une situation que le Real Madrid, en tant que club prestigieux, sait gérer, et je pense qu'ils l'ont bien gérée. »

Ainsi, il apparaît clairement que la protection, pour Nadal, ne signifie pas fermer les yeux sur le dérapage, mais redresser le joyau avant qu'il ne perde son éclat. C'est pourquoi Vinicius voit peut-être dans l'entrée de la légende du tennis au conseil d'administration une voix qui s'élèvera contre lui à l'avenir.

Le conseil à Yamal et un message indirect à Vinicius

Dans cette même interview, Nadal a également prodigué un conseil à Lamine Yamal, en ces termes : « Entoure-toi de gens qui vont réellement t'aider. Sois assez intelligent pour écouter ce que ceux qui réussissent n'ont parfois pas envie d'entendre. Ce n'est pas toujours facile quand on connaît un très grand succès, mais tu dois trouver ton chemin pour revenir à ta vraie vie. »

Un conseil adressé à Yamal, mais que beaucoup à Madrid ont lu comme s'adressant aussi à Vinicius, qui traverse aujourd'hui l'une de ses périodes les plus difficiles, entre la baisse de niveau, la polémique autour de son comportement, les voyages publicitaires et l'éloignement de sa meilleure version.