Le clash Florentino Perez - Meunier en français

Le président du Real Madrid s'est accroché sévèrement avec le défenseur de Dortmund.

Thomas Meunier est le joueur qui a fait le tacle qui a blessé la cheville d'Eden Hazard en novembre 2019, lors d'un match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en phase de groupes de la Ligue des champions.

"Il m'a parlé en français !"

Le joueur de 29 ans, qui jouait pour le PSG à l'époque, maintient qu'il s'agissait d'un accident et d'un duel footballistique normal, mais Florentino Perez n'était pas d'accord.

Le défenseur du Borussia Dortmund a d'ailleurs révélé ce que lui avait dit le président du Real Madrid après ce match nul 2-2, lors de leur rencontre dans les couloirs de l'Estadio Santiago Bernabeu.

"Après le match, j'étais dans le tunnel et Florentino est arrivé", a révélé Meunier sur RTBF Sport.

"J'ai tendu la main et j'ai dit 'enchanté de vous rencontrer'. "Il a répondu en disant 'Ravi de me rencontrer ? Vous rendez-vous compte que vous venez de blesser Eden Hazard ? Et vous me dites que vous êtes ravi de me rencontrer ?' "

"J'ai répondu en disant 'J'ai blessé Eden Hazard ? C'est de ma faute ?'

L'article continue ci-dessous

"Il a dit 'Oui, c'est de votre faute'. "Je lui ai dit que c'était un duel comme un autre. C'est du football et c'était un jeu comme un autre."

Meunier a poursuivi en expliquant comment il pensait que la blessure était un accident. "J'y ai mis le pied et il l'a fait aussi", a expliqué le défenseur. "Sa cheville s'est coincée.

"C'était un contact inoffensif entre un défenseur et un attaquant." un contacte inoffensif, mais en attendant, Eden Hazard n'est plus le même joueur depuis ce choc...