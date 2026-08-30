L'Anglais Ollie Watkins entame sa nouvelle aventure avec Al-Hilal au milieu d'ambitions immenses, après que « le Leader » a choisi un attaquant en provenance de la Premier League anglaise pour renforcer sa ligne offensive. Mais ce transfert s'accompagne d'un autre défi, qui ne concerne pas seulement le joueur, mais aussi une histoire courte et passionnante des attaquants de Premier League ayant porté le maillot d'Al-Hilal ces dernières années.

Al-Hilal a déjà misé sur plus d'un attaquant venu des terrains anglais, et les expériences ont été très contrastées : à commencer par le Serbe Aleksandar Mitrović, devenu l'une des plus grandes stars de l'équipe, jusqu'à l'Uruguayen Darwin Núñez, arrivé de Liverpool, qui n'a pas réussi à apporter la plus-value attendue, avant de quitter l'équipe sous forme de prêt.

Mitrović, l'exception qui a placé la barre des attentes très haut

Lorsqu'Al-Hilal a recruté Mitrović en provenance de Fulham, l'attaquant serbe possédait une grande expérience du football anglais, mais il n'a eu besoin que de très peu de temps pour prouver que son choix était le bon.

Lors de sa première saison avec « le Leader », Mitrović a affiché des performances offensives éblouissantes et inscrit 28 buts en Roshn Saudi League, terminant la saison vice-champion au classement des buteurs. Il a également joué un rôle de premier plan dans le sacre d'Al-Hilal, remportant quatre titres nationaux durant la période passée au club.

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L'expérience de Mitrović a ouvert la voie à l'idée de recruter un autre attaquant de Premier League, mais son départ à l'été 2025, après avoir souffert d'une blessure qui avait alors suscité un large débat sur son impact sur son avenir, a poussé la direction d'Al-Hilal à chercher un nouveau nom. Le choix s'est porté sur Núñez.

C'est ici que débute l'histoire qui fait que Watkins arrive aujourd'hui au milieu de plus d'interrogations que d'ordinaire : pourra-t-il rééditer le succès de Mitrović, ou connaîtra-t-il le même sort que celui auquel Núñez a fini par aboutir ?

Núñez, une expérience courte et un souvenir lourd

L'arrivée de Darwin Núñez à Al-Hilal en provenance de Liverpool était un transfert énorme à tous points de vue, et les attentes autour de la capacité de l'attaquant uruguayen à mener la ligne offensive étaient élevées, surtout après que le public mondial l'a découvert au fil de sa carrière en Europe et en Premier League.

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Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu au sein du « Leader », Núñez n'ayant pas réussi à obtenir la régularité dont il avait besoin. Son impact a progressivement décliné, avant qu'il ne sorte des plans et ne quitte Al-Hilal sous forme de prêt vers Al-Diriyah.

Ainsi, le tableau devant Watkins est devenu clair : il y a l'expérience de Mitrović, réussie de façon éblouissante, et celle de Núñez, qui s'est achevée rapidement ; et entre les deux, l'attaquant anglais se trouve face à un test totalement différent, car il est appelé à prouver que venir de Premier League ne signifie pas nécessairement la répétition du même scénario.

Watkins face à la malédiction des attaquants de Premier League

Le problème, pour Watkins, c'est que les supporters ne verront pas ce transfert comme un simple nouveau nom : ils le compareront automatiquement à Mitrović et Núñez, d'autant plus qu'Al-Hilal a payé un prix élevé pour s'attacher ses services, ce qui réduit considérablement la marge d'erreur.

Mais le joueur possède un ensemble d'atouts qui pourraient l'aider à réussir : c'est un attaquant doté d'une longue expérience en Premier League, qui excelle dans les appels dans le dos des défenseurs, le pressing et les entrées dans la surface de réparation. Il a également la capacité d'évoluer dans un dispositif offensif fondé sur la vitesse et les transitions, autant d'éléments qui pourraient correspondre aux idées de l'Italien Simone Inzaghi.

Et surtout, Watkins arrive à Al-Hilal dans une équipe différente de celle pour laquelle jouaient Mitrović ou Núñez, puisqu'il trouvera autour de lui de nouveaux noms offensifs comme Gabriel Martinelli et Crysencio Summerville, ce qui signifie que le soutien dont il bénéficiera pourrait être plus important et que la responsabilité de créer les occasions ne reposera pas sur un seul joueur.

En contrepartie, toutefois, l'abondance de stars pourrait être une arme à double tranchant : l'attaquant anglais a besoin d'une entente rapide avec ses coéquipiers et de comprendre la manière dont Inzaghi veut jouer, car son succès ne se mesurera pas au nombre de noms qui l'entourent, mais à sa capacité à transformer cette qualité en buts.

C'est pourquoi Watkins n'entre pas à Al-Hilal simplement pour compenser un nom qui est parti, mais rejoint un club qui porte avec lui toute une histoire à propos des attaquants de Premier League : Mitrović a laissé un héritage lourd de chiffres et de titres, Núñez a laissé une expérience inachevée, et voilà que vient le tour de l'Anglais de déterminer lui-même le troisième chapitre.

Watkins sera-t-il l'homme qui brisera la malédiction des attaquants de Premier League à Al-Hilal et rééditera l'expérience réussie de Mitrović, ou se retrouvera-t-il face au sort de Núñez ? La réponse, ce sont les buts qui l'écriront, eux seuls, sur le terrain.