« Le choix du PSV d’effectuer un stage à Ibiza manque de élégance et trahit une certaine arrogance », estime-t-on dans les milieux du football

La décision du PSV de séjourner à Ibiza en pleine journée de championnat provoque un vif émoi au sein de la communauté footballistique néerlandaise. Leon ten Voorde, chroniqueur sportif, dénonce un « comportement arrogant » de la part du champion d’Eindhoven envers ses concurrents de l’Eredivisie.

« Ce petit voyage du PSV, en plein milieu de la saison et pendant une journée de championnat, a bien sûr quelque chose d’humiliant », analyse Ten Voorde dans sa chronique habituelle pour le journal régional Tubantia.

« Surtout pour Feyenoord et l’Ajax, rivaux supposés encore en pleine ascension mais toujours embourbés derrière le FC Twente et le NEC, alors que le champion est déjà à l’hôtel, douche prise et valise faite », analyse l’observateur du FC Twente, qui a vu le PSV s’imposer 6-1 face au PEC Zwolle jeudi.

Pour lui, ce n’est « pas tout à fait classe » de la part du PSV de s’offrir un tel voyage. « On pourrait même parler d’un manque de respect. Mais bon : quand les autres sont à la traîne, on vous offre ces jours de congé supplémentaires sur un plateau d’argent et, selon la convention collective, ils doivent de toute façon être pris avant une certaine date. »

Il conclut en s’intéressant à un vétéran du PSV : « Si vous cherchez Ivan Perisic ces prochains jours, c’est sans doute à la salle de sport de l’hôtel que vous aurez le plus de chances de le trouver. Le Croate de 37 ans doit encore disputer un petit tournoi cet été. »

Enfin, il compare le milieu de terrain à un autre cadre du groupe : « En tout cas, Joey Veerman n’aura pas à s’en préoccuper ce week-end. »