Le Français Karim Benzema, capitaine d'Al-Ittihad en Arabie saoudite et vainqueur du Ballon d'Or en 2022, a dévoilé ses choix dans le cadre du vote pour le Trophée Kopa 2026, qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans.

Selon les informations rapportées par le réseau français « Foot Mercato », les détails du vote publiés par le magazine « France Football » ont révélé que Benzema avait choisi Lamine Yamal à la première place, suivi de son coéquipier Pau Cubarsí en deuxième position, puis d'Ayyoub Bouaddi, milieu de terrain du LOSC Lille, à la troisième place, offrant ainsi au talent marocain une place parmi les trois jeunes joueurs qu'il préfère dans la course au trophée.

Le choix de Benzema s'est révélé en grande partie conforme au résultat final, Yamal ayant conservé le Trophée Kopa pour la troisième fois consécutive, devançant son coéquipier Cubarsí, classé deuxième, et le Français Warren Zaïre-Emery, troisième.

La liste des dix premiers comprenait également Lennart Karl, Yan Diomande, Ayyoub Bouaddi, Elie Junior Kroupi, Kerim Alajbegović, Ibrahim Maza et Johan Manzambi.

À 19 ans, Yamal continue d'inscrire son nom dans l'histoire du trophée dédié aux jeunes talents, étant devenu le premier joueur à le remporter trois fois de suite, une performance qui témoigne de sa présence remarquable sur la scène européenne malgré son jeune âge.

Yamal a décroché le trophée après avoir obtenu le plus grand nombre de points, à l'issue du vote effectué par les joueurs ayant déjà remporté le Ballon d'Or, au premier rang desquels Lionel Messi, détenteur de 8 Ballons d'Or.