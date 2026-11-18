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Antonio Adán n’est plus footballeur professionnel. L’Espagnol de 39 ans a annoncé sa retraite mercredi. L’ancien gardien s’est surtout illustré au Real Betis, après avoir été préféré, contre toute attente, à la légende du Real Madrid Iker Casillas.

Né à Madrid, Adán a intégré très jeune le centre de formation du Real Madrid, avec lequel il a fait ses débuts en 2010. Une carrière de gardien titulaire au Bernabéu semblait très improbable en raison de la présence de Casillas, alors considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde.

En décembre 2012, Adán a obtenu contre toute attente sa chance comme gardien titulaire, en raison de la querelle entre José Mourinho et Casillas. Le Portugais accusait Casillas de divulguer la composition de l’équipe à la presse espagnole, tandis que le gardien acceptait discrètement son nouveau rôle pour ne pas aggraver les tensions dans le vestiaire.

Adán a également été titularisé lors du match suivant, face à la Real Sociedad, mais il a été expulsé et a eu la malchance de voir le mercato battre alors son plein. Le Real Madrid a recruté Diego López en provenance de Séville et l’a préféré à Casillas comme à Adán pour le reste de la saison. Ce dernier a disputé 18 matches au total avec la Maison Blanche.

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Adán est parti pour obtenir davantage de temps de jeu et a d’abord rejoint Cagliari, avant de revenir en Espagne au Real Betis en janvier 2014. Il a disputé 165 matches avec ce club et y a connu une période fructueuse, avant de rejoindre l’Atlético de Madrid en 2018 pour y jouer les doublures de Jan Oblak pendant deux ans.

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En 2020, Adán a décidé de répondre à l’intérêt du Sporting Portugal, où il est devenu le gardien titulaire et a disputé 156 matches au total. Après avoir notamment remporté deux titres de champion du Portugal, il a poursuivi sa carrière en 2025, après un an sans club, à l’Esteghlal FC, en Iran. Après 19 matches avec cette équipe, il a décidé de s’arrêter.

« J’ai eu la chance de vivre tout ce dont je rêvais enfant », a écrit Adán sur les réseaux sociaux. « J’ai gagné, j’ai perdu, j’ai pleuré et j’ai fait la fête, et surtout, j’ai appris. Merci à tous ceux qui m’ont donné ma chance. »

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« À tous les coéquipiers qui ont été à mes côtés, aux entraîneurs qui m’ont guidé, aux clubs qui ont été ma maison et à ma famille qui a toujours été là pour moi », poursuit Adán, qui n’a jamais obtenu de sélection en équipe nationale A.

« Le football m’a tout donné et, même si je ne pourrai plus entendre les sons qui l’entourent, je sais qu’ils resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Merci, football. Ce fut un privilège », conclut Adán.