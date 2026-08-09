Loin de toute crise liée au dossier Rodri, José Mourinho travaille en parfaite harmonie avec la direction du Real Madrid. L'entraîneur portugais éprouve une grande confiance dans la capacité du club à construire une équipe forte et compétitive lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

José Mourinho est un homme heureux en ce moment, et ce bonheur découle du fait qu'il porte l'écusson du Real Madrid sur la poitrine la plupart du temps. Il travaille à l'endroit qu'il désire, selon les conditions qu'il préfère, et avec les joueurs qu'il choisit.

Depuis le moment où Florentino Pérez a pris, fin avril dernier, la décision que le retour de l'entraîneur portugais représentait la meilleure option pour le Real Madrid, un climat d'entente et de compréhension totale règne entre Mourinho et la direction du club.

Cette harmonie a perduré jusqu'à la semaine dernière, marquée par une mystérieuse crise soulevée autour du dossier Rodri, bien que la situation au sein du club ait été totalement différente de ce qui circulait à l'extérieur de ses murs, selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol «AS».

Depuis cette réunion tenue à l'hôtel Santo Mauro, dans la capitale espagnole Madrid, en présence de José Ángel Sánchez, Juni Calafat et José Mourinho, le dialogue entre les trois parties est demeuré clair, franc et complet.

Bien entendu, Mourinho a demandé le recrutement d'un certain nombre de joueurs, et il a informé d'autres joueurs de manière directe et personnelle qu'il ne comptait pas sur eux dans son prochain projet. Mais toutes ces décisions ont été prises dans le cadre d'un accord mutuel avec la direction du club, et n'ont connu aucun véritable moment de tension entre l'entraîneur et les responsables.

Au cours de ces réunions, de nombreux dossiers liés à l'avenir de l'équipe ont été abordés, parmi lesquels la possibilité de recruter Denzel Dumfries, ainsi que le cas de Bernardo Silva, ses multiples qualités et la possibilité de l'utiliser à plus d'un poste, en plus de l'étude d'un renforcement de l'axe défensif et du milieu de terrain, sans oublier le besoin d'ajouter davantage de vitesse et de puissance à la ligne d'attaque.

Mourinho n'a pas imposé de conditions à la direction du Real Madrid ; il a plutôt exposé devant elle les besoins de l'équipe dès le premier jour, et a discuté avec elle des postes qu'il estime devoir être renforcés, ainsi que des noms susceptibles d'apporter à l'équipe le plus recherché. Au cours de ces discussions, le nom de Rodri a émergé, tout le monde s'accordant finalement, notamment après le niveau affiché par le joueur lors de la Coupe du monde, sur le fait qu'il pourrait représenter un apport important et précieux pour l'effectif du Real Madrid.

Et de fait, le Real Madrid a présenté une offre pour recruter le milieu de terrain, mais Rodri a choisi une autre offre, celle du Barça en l'occurrence. Le club madrilène n'a pas réussi à parvenir à un accord avec le joueur, et surtout, il n'est jamais entré en négociations avec Manchester City au sujet de ce transfert.

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Le conseil d'administration du Real Madrid avait pleinement connaissance de cette situation et l'a approuvée, tout comme Mourinho l'a acceptée sans opposition, ce qui confirme que l'entraîneur portugais n'était pas à l'origine de la crise initiale que certains tentent de provoquer, et qu'il n'a causé aucune tension au sein du club en raison de l'échec du transfert de Rodri.

Mourinho sait pertinemment qu'il reste trois semaines avant la fin de la période des transferts estivaux, et que tous les responsables à Valdebebas travaillent à plein régime afin de construire une équipe forte et capable de rivaliser sur tous les fronts. Le travail au sein du Real Madrid s'effectue à travers des canaux de communication ouverts entre toutes les parties, avec une coordination permanente entre l'entraîneur et la direction concernant les besoins de l'équipe et son avenir.

Bien sûr, Mourinho aurait aimé voir Rodri porter le maillot du Real Madrid, et il ne fait aucun doute que le joueur aurait constitué un apport important pour l'équipe. Mais l'échec du transfert ne s'est pas transformé en un grand problème au sein du club, et il ne méritait pas toute cette colère ni tout le tapage soulevés à son sujet.

La preuve en est que Mourinho lui-même, dès la réunion de l'hôtel Santo Mauro, avait suggéré la nécessité de recruter Bernardo Silva, affirmant sa capacité à occuper le poste de meneur de jeu, en plus des autres rôles qu'il peut assumer au milieu de terrain et en attaque.

Et deux mois après cette réunion, Bernardo Silva est désormais capable de tenir ce rôle et de prouver la justesse de la vision de Mourinho, ce qui offre à l'entraîneur portugais une option supplémentaire et importante dans l'élaboration de son plan tactique pour la nouvelle saison.

La porte est-elle fermée pour Rodri ?

La question se pose désormais : l'échec du transfert signifie-t-il que la porte est définitivement fermée pour Rodri ? La réponse est non.

La porte ne se fermera pas complètement avant la date limite de fermeture du marché des transferts estivaux, mais cela ne signifie pas pour autant que le Real Madrid mettra tout en œuvre pour recruter un nouveau milieu de terrain durant la période restante.

La principale raison en est que Mourinho et la direction du Real Madrid ne pensent pas que le marché des transferts propose actuellement un joueur possédant les mêmes qualités que celles qu'ils recherchent.

C'est pourquoi le club poursuit son processus de recherche et d'étude, mais avec calme et confiance, sans précipiter une décision qui pourrait ne pas convenir au nouveau projet sportif.

Le Real Madrid dispose actuellement d'un ensemble d'options capables d'apporter à l'équipe l'équilibre requis au milieu de terrain, au premier rang desquelles Bernardo Silva, Arda Güler et Aurélien Tchouaméni, en plus d'attendre que la situation se clarifie davantage concernant Eduardo Camavinga.

Le staff technique et la direction estiment que ce groupe peut former un milieu de terrain solide et varié, surtout avec la capacité de certains joueurs à occuper plus d'un poste et à changer de rôle en fonction de la nature des matchs.

Mourinho impose ses règles au Real Madrid

Il ne s'agit pas uniquement des nouvelles recrues, car Mourinho a déjà commencé à ancrer son propre style au sein du Real Madrid et à imposer les règles qui régissent la vie quotidienne sur le terrain d'entraînement, ce qu'ont révélé des rapports de presse ces derniers jours.

L'ordre, la discipline et le contrôle total sont les traits les plus marquants du style de Mourinho au sein de l'équipe. Il éprouve un grand bonheur face à ce qu'il considère comme un retour à la maison, après de longues années d'éloignement du club.

L'entraîneur portugais traite ses joueurs avec une grande clarté, ne laissant aucune place à l'ambiguïté quant à leurs rôles ou à leur avenir au sein de l'équipe.

Les joueurs apprécient cette clarté, même ceux qui savent que Mourinho ne comptera pas sur eux après la fermeture du marché des transferts, ce qui pourrait entraîner certains changements dans l'effectif actuel de l'équipe au cours des prochaines semaines.

Néanmoins, ces décisions se prennent par le biais d'un dialogue direct, sans provoquer de crises ni de colère au sein du vestiaire.

Mourinho sait que la prochaine étape sera plus difficile, et que le véritable test commencera avec le coup d'envoi des compétitions officielles et l'augmentation du volume de pression. Mais l'entraîneur portugais et la direction du Real Madrid semblent parfaitement d'accord sur la manière dont ils veulent construire l'équipe.

Et alors que le dossier Rodri a soulevé beaucoup de polémique à l'extérieur des murs du club, la situation au sein du Real Madrid paraît plus sereine.

Mourinho connaît les besoins de son équipe, la direction connaît ses exigences, et la recherche des transferts appropriés se poursuit, mais sans précipitation ni décisions hasardeuses.

C'est pourquoi l'échec du recrutement de Rodri ne représente pas, à l'heure actuelle, une crise au sein du Real Madrid, mais simplement un dossier non tranché, tandis que le club poursuit son travail de construction d'une équipe capable de rivaliser, avec une confiance totale de Mourinho dans les options qui s'offrent à lui.