Le comité organisateur du tournoi de tennis « Six Kings Slam » a dévoilé la liste des stars participant à sa troisième édition en 2026, avec en tête d'affiche l'Italien Jannik Sinner, l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Serbe Novak Djokovic pour cet événement très attendu.

Le tournoi doit se dérouler sur des courts en dur couverts, du 21 au 24 octobre prochain, dans la capitale saoudienne Riyad.

Numéro un mondial, Sinner cherche à défendre le titre qu'il a remporté lors des deux dernières éditions. Il avait décroché le premier sacre en 2024 après avoir dominé son rival de toujours Alcaraz en deux manches à une, avant de rééditer sa victoire contre lui en finale de l'édition 2025 en deux manches sèches, sur le score de (6-2) et (6-4).

La nouvelle édition voit la participation de cinq joueurs déjà présents lors de la compétition de l'an dernier. Le Serbe Djokovic, détenteur de 24 titres du Grand Chelem, effectue son retour aux côtés de l'Allemand Alexander Zverev, vainqueur de Roland-Garros cette année, de l'Américain Taylor Fritz, ainsi que du duo de tête Sinner et Alcaraz.

La liste enregistre un seul changement par rapport à l'an dernier : l'Australien Alex de Minaur remplace le Grec Stefanos Tsitsipas, qui avait lui-même pris la place du blessé Jack Draper lors de l'édition précédente avant de s'incliner dès le premier tour face à Sinner.

De Minaur aborde le tournoi porté par son accession à la cinquième place du classement mondial des joueurs de tennis professionnels, la meilleure de sa carrière à ce jour.