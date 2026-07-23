Des rapports espagnols ont révélé une surprise de taille : l'intérêt du club anglais de Liverpool pour recruter la star brésilienne Vinicius Junior, ailier du Real Madrid, dans un transfert qui pourrait être le plus important de l'année 2027.

Le contrat actuel de Vinicius avec le Real Madrid expire à la fin de la saison 2026/27, ce qui lui donne le droit de négocier et de signer un accord de principe avec n'importe quel club en dehors de l'Espagne à partir de janvier 2027, s'il ne parvient pas à un nouvel accord avec la direction merengue.

Selon le journaliste espagnol réputé Ramón Álvarez de Mon, Liverpool fait du recrutement du joueur âgé de 26 ans un objectif prioritaire en 2027, alors que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain surveillent l'évolution de sa situation au Santiago Bernabéu.

Les rapports ont indiqué que des agents représentant le joueur brésilien ont déjà pris contact avec des clubs anglais pour explorer la possibilité de conclure l'opération en cas de changement de sa situation avec le Real Madrid, notamment après les informations évoquées précédemment sur les tensions dans sa relation avec l'entraîneur Xabi Alonso et son refus de l'idée de prolonger à l'époque.

Malgré toutes les spéculations, Vinicius a affirmé à plusieurs reprises son désir de rester dans l'enceinte du Real Madrid, déclarant dans des propos tenus fin mai dernier : « Je savoure chaque instant ici, je veux continuer à jouer pour ce club toute ma vie, mais je ne suis pas pressé de prolonger mon contrat. Nous avons un accord jusqu'en 2027 et nous avons beaucoup de choses à discuter. Le club est serein et je suis serein. »

Vinicius est l'un des piliers les plus importants du Real Madrid au cours des huit dernières années, ayant remporté deux titres de Ligue des champions et marqué lors des finales de 2022 et 2024, en plus de trois titres de Liga. Il a également terminé deuxième du Ballon d'Or et a remporté le prix du meilleur joueur de la FIFA, inscrivant 128 buts en 375 matchs sous le maillot de l'équipe.

La star brésilienne perçoit actuellement environ 18 millions d'euros par an après impôts en vertu du contrat qu'il a signé en 2022, lequel comprend une clause libératoire d'un milliard d'euros.

Au chapitre des statistiques, Vinicius a disputé 53 matchs avec le Real Madrid toutes compétitions confondues la saison dernière, au cours desquels il a marqué 22 buts et délivré 14 passes décisives. Il a également participé avec la sélection du Brésil à la Coupe du monde cet été, avant d'être éliminé de la compétition dès les huitièmes de finale face à la Norvège.