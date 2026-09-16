Le Paris Saint-Germain est entré dans la course pour recruter JJ Gabriel, le talent de Manchester United âgé de 15 ans, après que celui-ci a créé la surprise en manifestant son désir de quitter les Red Devils.

Surnommé « le petit Messi », Gabriel est considéré comme l'un des talents montants les plus prometteurs du football anglais et au sein de l'académie de Manchester United, mais sa demande soudaine de départ a plongé le club dans un état de choc, d'autant plus qu'il est récemment devenu le plus jeune joueur de l'histoire des Red Devils à disputer un match.

Cette démarche est intervenue à un moment totalement inattendu, après que Gabriel s'est illustré en inscrivant un triplé en Ligue de la jeunesse de l'UEFA face au club azerbaïdjanais du Sabah, sans oublier son entrée dans l'histoire de Manchester United durant l'été, lorsqu'il est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot de l'équipe lors d'un match amical, à l'occasion de la rencontre face à l'Atlético Madrid dans la capitale suédoise, Stockholm, qui s'était soldée par une victoire de United 2-1.

Manchester United n'a pas totalement renoncé au joueur et entend tout mettre en œuvre pour le conserver. S'il est vrai que Gabriel a le droit de demander la résiliation de son contrat, cette décision doit toutefois se faire d'un commun accord.

Selon le journal « The Athletic », Manchester United est déterminé à ne pas laisser partir son jeune joueur talentueux sans résistance. Le propriétaire, Sir Jim Ratcliffe, en a été informé, et l'ensemble du club tente de convaincre Gabriel de revenir sur sa décision, sachant que son contrat court encore pour une durée d'un an.

Cependant, les espoirs de Manchester United risquent fort de s'évanouir dans les prochaines semaines, puisque le joueur fêtera ses seize ans le 6 octobre, un anniversaire qui pourrait tout changer.

Les médias anglophones ont indiqué que la loi britannique autorise un joueur âgé de 16 ans à quitter l'Angleterre s'il détient un passeport irlandais ou chypriote, faute de quoi tout joueur doit attendre d'avoir 18 ans.

Fait intéressant, le père de Gabriel a été un international irlandais et sa mère est d'origine chypriote. En bref, la famille de Gabriel a une chance d'obtenir une décision en sa faveur cette année, et il n'est pas étonnant que son cas attire l'attention, ni que les plus grands clubs européens, conscients de son talent, étudient le dossier, à commencer par s'enquérir des raisons du mécontentement du joueur à Manchester.

Selon des rapports médiatiques anglais, Chelsea, le Bayern Munich, le Real Madrid et Barcelone suivent le joueur, mais le journal « The Athletic » affirme que le Paris Saint-Germain se bat avec force pour boucler l'affaire.

Le club parisien a fait du recrutement de jeunes talents prometteurs un axe fondamental de sa stratégie de développement. Toutefois, les rumeurs indiquent que le Real Madrid est le mieux placé pour recruter le joueur.

Les Merengue souhaitent intégrer JJ Gabriel à l'équipe de la Castilla, et l'on dit que le jeune joueur anglais est ouvert à l'idée de rejoindre le Real Madrid.

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