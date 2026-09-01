La tentative du Barça de conclure une transaction dans les dernières heures du mercato estival, qui s'est achevé il y a peu, a échoué.

Selon le journal « Mundo Deportivo », le Barça a tenté de renforcer son effectif en recrutant Rood Nijstad (18 ans), défenseur central en provenance du club néerlandais du Twente, lors du dernier jour de la période des transferts.

Mais les intentions du club catalan se sont heurtées directement à la réponse de son homologue néerlandais, qui a refusé de se séparer de son prometteur défenseur.

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Le Barça tentait depuis plusieurs jours de recruter Nijstad, un défenseur de grande taille (1,95 mètre) doté d'une grande habileté dans la distribution du ballon et de belles capacités offensives.

Des rapports en provenance des Pays-Bas ont fait état d'une offre initiale de 8 millions d'euros, rejetée par le Twente, et le club catalan n'a pas baissé les bras, effectuant une dernière tentative aujourd'hui.

Cependant, cette dernière tentative de s'assurer les services de Nijstad a échoué, et des sources au sein du Barça précisent que l'affaire a été abandonnée en raison de la position du club néerlandais.

Le Twente considère Rood Nijstad comme un joueur très attractif et pourrait le vendre pour au moins plus de 10 millions d'euros ; certains médias indiquent même que le club néerlandais compte obtenir environ 50 millions d'euros pour la vente de son joueur à l'un des clubs de la Premier League anglaise, une exigence qui paraît très ambitieuse.

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