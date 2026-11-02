Ronald Araujo, le défenseur de Liverpool, a révélé ce qui l'a le plus surpris après son transfert en Premier League, lui qui a évolué pendant des années en Liga sous le maillot du Barça.

Lors d'un entretien avec la chaîne « Sky Sports », le joueur uruguayen a expliqué que les matchs en Angleterre offrent rarement un moment de répit, quelle que soit la position de l'équipe adverse au classement.

Il a déclaré : « Jusqu'à la quatre-vingt-dixième minute du match, tu n'arrêtes pas de courir », mettant en lumière les exigences physiques et l'imprévisibilité des résultats dans cette compétition.

Le défenseur central a également salué Luis Suarez, l'ancien attaquant du Barça et actuel joueur de l'Inter Miami, pour le soutien qu'il lui a apporté depuis ses premiers jours à Barcelone.

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Araujo a précisé : « Il me dit toujours ce qu'il pense, et il m'aide beaucoup en cela », décrivant les conseils sincères de l'ancien attaquant de Liverpool comme une marque d'affection.

Il a aussi rendu hommage à son compatriote Darwin Nunez, qu'il a décrit comme son ami proche, pour l'avoir aidé à s'installer à Liverpool et à comprendre le club et la ville.