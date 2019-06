Le Chili se défait de la Colombie après les pénalties et se qualifie en demi-finale de la Copa America

Le Chili, double tenant du titre, a dû attendre la séance des pénalties contre la Colombie pour valider sa place en demi-finale de la Copa America.

Déjà victorieux des deux dernières éditions de la Copa America aux tirs au but face à l' , le a démontré sa compétence dans ce registre pour se défaire de la , dans la nuit de vendredi à samedi en quart de finale de la Copa America (0-0, 5 tab à 4).

L'équipe menée par un Arturo Vidal inspiré a su tirer ses pénalties avec une grande maîtrise et la faille de William Tesillo a pu permettre au Chili de se diriger vers une demi-finale et un possible triplé dans la compétition. Avant cela, la VAR avait eu un rôle prépondérant dans la rencontre en refusant, par deux fois, des buts au Chili.

L'article continue ci-dessous

Charles Aranguiz a vu sa réalisation - inscrite après une mésentente entre Davinson Sánchez et Ospina - annulé pour une position de hors-jeu après 16 minutes de jeu. La Colombie réagira avec une belle envie mais cette domination périodique n'aura pas d'effet net au tableau d'affichage.

A 20 minutes du terme du temps réglementaire, Arturo Vidal fera trembler les filets par le biais d'une demi-volée mais, là encore, la VAR annula la réalisation, pour une main.

La séance de pénalties, comme souvent, s'est achevée par une victoire du Chili, en quête d'un possible triplé en Copa America.