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FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGAFP
Loai Mohamed
Traduit par

Le chiffre clé, 83 : Hakimi défie Ziyech pour un trône marocain historique en Europe

A. Hakimi
H. Ziyech
Luis Enrique
Vitinha
Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Maroc
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Un exploit sans précédent pour Enrique face à Villarreal

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Achraf Hakimi, le latéral du Paris Saint-Germain, a égalé un record marocain historique détenu par son compatriote Hakim Ziyech, tandis que Luis Enrique, l'entraîneur du club français, a atteint un total inédit.

Enrique a titularisé Hakimi dans le onze de départ du Paris Saint-Germain lors de son match face à son hôte Villarreal, ce mercredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le onze complet était le suivant : Safonov, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Illya Zabarnyi, Lucas Hernández, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Senny Mayulu, Désiré Doué, Magnes Akliouche.

Hakimi égale le record de Ziyech

Hakimi a égalé le record de Ziyech en tant que joueur marocain le plus capé en matches de compétitions européennes de l'histoire, après avoir atteint sa 83e rencontre, selon les statistiques du réseau français « Stats du foot ».

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Hakimi pourra détenir seul ce record s'il participe au prochain match face à la Roma, le 25 novembre, dans le cadre de la cinquième journée.

Hakimi a disputé 81 matches en Ligue des champions, auxquels s'ajoutent deux matches en Supercoupe intercontinentale.

Les apparitions de Hakimi ont eu lieu sous les maillots du Real Madrid, de l'Inter Milan, du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain.

De l'autre côté, Ziyech, actuel joueur du club brésilien de Botafogo, a disputé 45 matches en phase finale de la Ligue des champions et 14 matches en tours de qualification, auxquels s'ajoutent 17 matches en Ligue Europa et 6 matches en qualifications de la même compétition, ainsi qu'un match en Supercoupe intercontinentale.

Ziyech a joué ces compétitions européennes avec les clubs de Chelsea, de l'Ajax, de Galatasaray, ainsi que les clubs néerlandais du Twente et du Heerenveen.

Un exploit inédit pour Enrique

De son côté, Enrique est entré dans l'histoire de la Ligue des champions en devenant le premier entraîneur à atteindre 50 matches avec un club français dans la compétition, selon « Stats du foot ».

Cela intervient dans la continuité de son aventure avec le club parisien, au cours de laquelle il poursuit la lutte au plus haut niveau continental.

Vitinha et une série sans absence

Quant au Portugais Vitinha, il continue d'afficher une présence exceptionnelle dans le parcours européen du Paris Saint-Germain, après avoir disputé les 58 matches du club en Ligue des champions depuis son arrivée à l'été 2022, sans manquer la moindre rencontre.

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