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Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Le chiffre 16 offre au Real Madrid deux séries record face au Séville FC

Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
LaLiga
Espagne

Une domination écrasante du Real Madrid dans les confrontations face au représentant de l'Andalousie

Le Real Madrid se prépare à affronter Séville, dimanche au stade Santiago-Bernabéu en Liga, avec l'ambition de poursuivre sa domination historique sur le club andalou.

Le club madrilène aborde cette rencontre de la neuvième journée avec l'objectif d'établir deux nouveaux records dans l'histoire de ses confrontations face à son adversaire andalou dans la compétition.

Selon les statistiques d'Opta, le Real Madrid n'a concédé aucune défaite lors de ses 15 derniers matches contre Séville en Liga, avec 13 victoires et deux nuls. Il se trouve donc à un match de signer la plus longue série d'invincibilité face au club andalou dans l'histoire de leurs rencontres dans la compétition.

Et cela ne s'arrête pas aux résultats : le Real Madrid peut établir un autre record s'il parvient à marquer lors de la prochaine confrontation, après avoir fait trembler les filets sévillans lors des 15 derniers matches consécutifs entre les deux équipes en championnat, avec 29 buts inscrits durant cette série.

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18 oct. 2026

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Le chiffre 16 sera ainsi présent dans les calculs du Real Madrid face à Séville, que ce soit en prolongeant sa série sans défaite ou en continuant à marquer dans leurs confrontations successives, lors d'un nouveau test où le club madrilène cherche à renforcer son avantage historique sur son adversaire.

Le Real Madrid occupe la quatrième place avec 18 points au classement de la Liga après 8 journées, tandis que Séville figure au cinquième rang avec 14 points.

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
8800347+2724
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9621188+1020
N
V
V
V
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
8611149+519
V
N
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
V
D
V
V
D
5
FC SévilleFC SévilleSEV
84221312+114
N
D
V
V
N
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
V
V
D
V
N
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
D
N
D
D
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
N
D
N
D
N
9
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
9234111109
N
N
D
D
V
10
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
N
V
N
N
N
11
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
12
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
D
V
V
D
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
D
V
D
N
N
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
N
D
D
V
D
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
D
N
D
D
D
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
N
N
D
D
N
18
ElcheElcheELC
81341117-66
N
V
D
N
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
8125615-95
N
D
V
D
D
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
N
D
D
N
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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