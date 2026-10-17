Le chiffre 16 offre au Real Madrid deux séries record face au Séville FC

Le Real Madrid se prépare à affronter Séville, dimanche au stade Santiago-Bernabéu en Liga, avec l'ambition de poursuivre sa domination historique sur le club andalou.

Le club madrilène aborde cette rencontre de la neuvième journée avec l'objectif d'établir deux nouveaux records dans l'histoire de ses confrontations face à son adversaire andalou dans la compétition.

Selon les statistiques d'Opta, le Real Madrid n'a concédé aucune défaite lors de ses 15 derniers matches contre Séville en Liga, avec 13 victoires et deux nuls. Il se trouve donc à un match de signer la plus longue série d'invincibilité face au club andalou dans l'histoire de leurs rencontres dans la compétition.

Et cela ne s'arrête pas aux résultats : le Real Madrid peut établir un autre record s'il parvient à marquer lors de la prochaine confrontation, après avoir fait trembler les filets sévillans lors des 15 derniers matches consécutifs entre les deux équipes en championnat, avec 29 buts inscrits durant cette série.

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Le chiffre 16 sera ainsi présent dans les calculs du Real Madrid face à Séville, que ce soit en prolongeant sa série sans défaite ou en continuant à marquer dans leurs confrontations successives, lors d'un nouveau test où le club madrilène cherche à renforcer son avantage historique sur son adversaire.

Le Real Madrid occupe la quatrième place avec 18 points au classement de la Liga après 8 journées, tandis que Séville figure au cinquième rang avec 14 points.