La relation entre l’Argentin Alejandro Garnacho et Chelsea touche à sa fin. La direction du club a pris une décision définitive concernant le joueur et ouvert la voie à son départ lors du mercato estival actuel, celui-ci n’ayant pas réussi à atteindre le niveau attendu depuis son arrivée chez les « Blues ».

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato européen, Chelsea a fixé le prix de vente du joueur à environ 50 millions d’euros et se dit prêt à le laisser partir d’ici quelques semaines.

Sur son compte X, Romano précise que la position de Chelsea est claire : le club ne retiendra que les offres de transfert définitif et n’envisagera aucune formule de prêt.

Selon la même source, le joueur ne s’entraîne actuellement pas sous les ordres de l’entraîneur Xabi Alonso, et le club collabore étroitement avec ses représentants pour trouver une issue satisfaisante durant ce mercato, suivant un scénario proche de celui vécu par André Santos.

Recruté il y a huit mois pour 47 millions d’euros, le joueur n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable.

L’international argentin a disputé 39 matchs sous le maillot de Chelsea toutes compétitions confondues la saison passée, pour seulement 8 buts marqués, dont 6 en Coupe d’Angleterre et en Coupe de la Ligue, un bilan insuffisant aux yeux de la direction, qui entend donc mettre un terme à cette expérience cet été.