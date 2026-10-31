Manchester City s'est incliné, à domicile et devant son public face à son hôte Brighton, sur le score d'un but à zéro, samedi soir, à l'Etihad Stadium, lors de la neuvième journée de la Premier League anglaise.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le joueur suédois d'origine tunisienne, Yasin Ayari, à la 11e minute.

Les joueurs de Manchester City n'ont pas réussi à briser la solidité de la défense de Brighton, tout au long des 90 minutes, les Citizens subissant ainsi leur deuxième défaite consécutive en Premier League.

En face, Brighton a réussi à prendre sa revanche sur Manchester City, qui avait éliminé l'équipe de la Coupe de la Ligue anglaise, mercredi dernier, aux tirs au but par 4-3.

Manchester City reste bloqué à 21 points en tête de la Premier League, et se trouve désormais menacé de perdre la première place au profit d'Arsenal, qui compte le même nombre de points.

Brighton porte quant à lui son total à 19 points et occupe la troisième place au classement de la Premier League.