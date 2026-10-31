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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Le chasseur de géants : Brighton foudroie City et enflamme le choc entre Liverpool et Arsenal

Manchester City vs Brighton
Manchester City
Brighton
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Manchester City s'est incliné, à domicile et devant son public face à son hôte Brighton, sur le score d'un but à zéro, samedi soir, à l'Etihad Stadium, lors de la neuvième journée de Premier League anglaise.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le joueur suédois d'origine tunisienne, Yasin Ayari, à la 11e minute.

Les joueurs de Manchester City n'ont pas réussi à briser la solidité de la défense de Brighton, tout au long des 90 minutes, les Citizens concédant ainsi leur deuxième défaite consécutive en Premier League.

En face, Brighton a réussi à prendre sa revanche sur Manchester City, qui avait éliminé l'équipe de la Coupe de la Ligue anglaise, mercredi dernier, aux tirs au but (4-3).

Le total de points de Manchester City est resté bloqué à 21 points en tête de la Premier League, et le club est désormais menacé de perdre la première place au profit d'Arsenal, qui compte le même nombre de points et s'apprête à affronter Liverpool, demain dimanche.

De son côté, Brighton a porté son total à 19 points, à la troisième place du classement de la Premier League.

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