« Le charpentier, prends ta retraite » : une star internationale marocaine victime de graves insultes racistes

Un joueur international marocain a été victime de graves insultes, de menaces et même de commentaires racistes, après avoir provoqué une blessure sévère à l'un de ses adversaires.

Selon le site « Foot Mercato », le Marocain Zakaria Aboukhlal, joueur du Torino, a été la cible d'une vaste campagne d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux, à la suite de son tacle appuyé qui a provoqué une blessure à la cheville gauche de l'attaquant italien Antonio Raimondo, joueur du Frosinone, lors du match ayant opposé les deux équipes en Serie A, dimanche dernier.

La grave blessure d'Antonio Raimondo a déclenché une vague de réactions indignes sur les réseaux sociaux.

Dès l'annonce officielle de la blessure, la dernière publication de Zakaria Aboukhlal sur Instagram, lui qui est l'auteur du tacle ayant provoqué la blessure à la cheville gauche de l'attaquant du Frosinone, a été prise pour cible par une avalanche d'injures.

Le joueur du Torino subit insultes et menaces, et même des commentaires racistes, certains internautes lui envoyant des messages tels que : « Menuisier, retourne travailler ! », « Prends ta retraite ! » ou encore « Tu détruis la carrière des autres ! ». Ces attaques dépassent de loin les limites de la critique sportive.

Cette colère débordante est d'autant plus regrettable qu'Aboukhlal s'est excusé dès la fin du match.

Le milieu de terrain a tenu à exprimer ses regrets à Raimondo, lui assurant qu'il n'avait jamais eu l'intention de le blesser.

Il a déclaré : « Je suis désolé pour Raimondo, je n'ai jamais voulu le blesser. »

De toute évidence, cette réaction n'a pas satisfait certains supporters, dont les commentaires ont dépassé les limites de la bienséance.