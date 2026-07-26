Le Marocain Yassine Bounou est devenu le principal sujet de conversation des supporters d'Al-Hilal ces dernières heures, non pas en raison de son niveau sur le terrain, mais à la suite de rapports ayant lié son avenir à une décision technique susceptible de bouleverser la physionomie de l'équipe avant le début de la nouvelle saison.

Des rapports médiatiques ont évoqué une orientation au sein d'Al-Hilal visant à retirer le nom de Bounou de la liste locale, en s'appuyant sur Mohammed Al-Owais dans les compétitions de la Roshn Saudi League, tandis que le gardien marocain ne disputerait que la Ligue des champions asiatique. Un scénario qui, dit-on, ne recueille pas l'assentiment du joueur.

Inzaghi dans le viseur des critiques

Les rapports ont indiqué que l'idée s'inscrit dans la vision de l'entraîneur italien Simone Inzaghi, ce qui a provoqué une grande vague de colère chez les supporters d'Al-Hilal, qui ont estimé que le technicien commençait à imposer entièrement ses décisions au sein du club.

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Une partie des supporters a considéré que la direction exécutait toutes les demandes d'Inzaghi sans discussion, certains allant jusqu'à qualifier la chose de « magie » pratiquée par le technicien italien, en référence à la rapidité avec laquelle ses souhaits sont satisfaits depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe.

Un soutien total à Bounou

La charge des supporters ne s'est pas arrêtée à la direction ou au staff technique, mais s'est également étendue à l'idée de se passer de Bounou sur le plan local. Les supporters d'Al-Hilal ont en effet affirmé que le gardien marocain demeurait l'un des éléments les plus importants de l'équipe, et que ce qu'il a montré depuis son arrivée fait de lui le premier choix sans discussion.

Beaucoup ont également estimé que réduire le rôle de Bounou enverrait un message négatif à l'une des figures les plus marquantes de l'équipe, d'autant que le gardien n'accepte pas, selon les échos, de voir son rôle se limiter à une participation à la seule compétition asiatique.

Al-Owais au cœur de la polémique

En revanche, ces nouvelles ont ouvert la porte à la comparaison entre Bounou et Mohammed Al-Owais. Certains supporters ont minimisé l'idée de s'appuyer sur le gardien international comme titulaire en championnat, affirmant que l'écart de niveau et d'expérience penche clairement en faveur de Bounou.

Et malgré les éloges adressés aux prestations d'Al-Owais avec la sélection saoudienne, les supporters d'Al-Hilal estiment que la lutte pour tous les titres exige le maintien de Bounou comme gardien numéro un, notamment au regard des ambitions de l'équipe de reconquérir le titre de la Roshn Saudi League et de rivaliser avec force en Ligue des champions asiatique.

Au final, la position officielle d'Al-Hilal reste absente à ce jour, mais il est certain que la simple circulation de cette idée a suffi à embraser la colère des supporters, qui ont envoyé un message clair à la direction : Bounou doit rester le gardien numéro un, et toute décision contraire ne recueillera pas leur approbation.